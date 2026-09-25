Macédoine du Nord vs Suisse : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League B - Journée 1 26 sept. 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

Le match d'aujourd'hui entre Macédoine du Nord et Suisse débutera à 26 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Le match entre Macédoine du Nord et Suisse sera diffusé en France sur l'Equipe.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de la Macédoine du Nord, l'entraîneur Goce Sedloski n'a communiqué aucune information sur le onze probable, les blessés ou les suspendus pour ce match. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Suisse, Murat Yakin n'a lui non plus transmis aucune donnée sur la composition probable ou l'état de son effectif. Les informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

La Macédoine du Nord traverse une période délicate, sans victoire lors de ses cinq dernières sorties, pour un bilan d'aucune victoire, deux nuls et trois défaites. La plus récente de ces défaites est une lourde correction face à la Turquie sur le score de 4-0, après un autre revers identique contre le Danemark en qualifications mondiales. Les Macédoniens ont concédé 15 buts sur cette série, sans jamais trouver le chemin des filets lors de leurs deux derniers matchs.

La Suisse présente un tout autre visage, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs, dont des succès face au Canada (2-1), à la Bosnie-Herzégovine (4-1) et à l'Algérie (2-0) en Coupe du monde. La seule défaite sur cette période est venue en quart de finale face à l'Argentine (3-1). La Nati a inscrit 9 buts en cinq rencontres, confirmant son efficacité offensive sur la scène internationale.

Les données historiques entre Macédoine du Nord et Suisse ne sont pas disponibles dans les informations fournies. Le palmarès des confrontations directes sera mis à jour dès que les données seront accessibles.

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Macédoine du Nord MKD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Écosse SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Slovénie SVN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Suisse SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation

Dans ce groupe de Ligue B de l'UEFA Nations League, la Macédoine du Nord occupe la première place tandis que la Suisse pointe à la quatrième position. Un écart au classement qui donne à cette rencontre une importance directe pour les deux équipes dans la course aux premières places du groupe.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.