A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 3 4 sept. 2026 - 13:00 Groupama Stadium

Le match Lyon - AJ Auxerre est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Lyon contre AJ Auxerre avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lyon vs AJ Auxerre : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 3 4 sept. 2026 - 13:00 Groupama Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Lyon et AJ Auxerre débutera à 4 sept. 2026, 19:00.

Du côté de Lyon, Paulo Fonseca devrait aligner un onze composé de Dominik Greif dans les buts, avec une défense formée de Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico, Zachary Athekame et Felix Bacher. Corentin Tolisso et Mads Bidstrup occuperaient l'entrejeu, épaulés par Tyler Morton, Ernest Nuamah et Kail Boudache, avec Ikoma Lois Openda en pointe. Julien Duranville est absent sur blessure.

Auxerre se présente avec plusieurs absences notables : Bryan Okoh, Marvin Senaya, Francisco Sierralta, Assane Diousse et Sekou Fofana sont tous indisponibles pour blessure. Will Still devrait s'appuyer sur un onze composé de Mamadou Diop, Lamine Sy, Sinaly Diomande, Clement Akpa, Christ Makosso, Kevin Danois, Naouirou Ahamada, Arthur Piedfort, Danny Namaso, Remy Lascary et Romain Faivre. Ces informations seront mises à jour si nécessaire avant le coup d'envoi.

Lyon affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur dernier résultat en date est un match nul 1-1 contre Le Havre en Ligue 1 le 29 août, après l'élimination en qualification de la Ligue des champions face à Fenerbahçe (défaite 1-2 au retour). Les Gones ont battu Toulouse 2-0 et avaient dominé Sparta Prague 3-0 lors du tour précédent. Sur ces cinq rencontres, Lyon a marqué huit buts et en a concédé six.

Auxerre présente un bilan plus préoccupant, avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur dernier résultat en Ligue 1 est une défaite 1-3 à Angers le 29 août. La semaine précédente, le club avait subi une lourde correction 5-2 face à Lens. Leurs trois autres rencontres, toutes disputées en matchs amicaux, s'étaient soldées par une victoire 1-0 contre le Werder Brême et deux nuls 1-1 face à Troyes et Sochaux. Auxerre a inscrit cinq buts et en a concédé douze sur cette série.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 25 avril 2026, lorsque Lyon s'est imposé 3-2 face à Auxerre au Groupama Stadium en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations, Lyon domine le bilan avec trois victoires contre une pour Auxerre, et un match nul. Le seul partage des points remonte au 23 novembre 2025, quand Auxerre avait tenu Lyon en échec 0-0 à domicile, tandis qu'Auxerre avait également gagné 1-3 à domicile en avril 2025.

Au classement de la Ligue 1, Lyon occupe la quatrième place, tandis qu'AJ Auxerre pointe à la dix-huitième et dernière position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.