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Lyon vs AJ Auxerre: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lyon vs AJ Auxerre
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Lyon et AJ Auxerre, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 3
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Le match Lyon - AJ Auxerre est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Lyon contre AJ Auxerre avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Lyon vs AJ Auxerre : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 3
Groupama Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Lyon et AJ Auxerre débutera à 4 sept. 2026, 19:00.

Lyon vs AJ Auxerre Équipes probables

4-2-3-1
Lyon crest
Lyon
OL
Formation
AJ Auxerre crest
AJ Auxerre
AJA
4-1-2-3
1D. Greif19Moussa Niakhaté3N. Tagliafico13Z. Athekame20F. Bacher26K. Boudache8C. Tolisso7E. Nuamah2M. Bidstrup23T. Morton17I. Openda23M. Diop27L. Sy20S. Diomande92C. Akpa15C. Makosso5K. Danois8N. Ahamada46A. Piedfort10D. Namaso3R. Lascary28R. Faivre
AJ Auxerre crest
AJ Auxerre
AJA
4-2-3-1
Lyon

Onze de départ

AJ Auxerre

Entraineur

  • P. Fonseca
  • W. Still

Du côté de Lyon, Paulo Fonseca devrait aligner un onze composé de Dominik Greif dans les buts, avec une défense formée de Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico, Zachary Athekame et Felix Bacher. Corentin Tolisso et Mads Bidstrup occuperaient l'entrejeu, épaulés par Tyler Morton, Ernest Nuamah et Kail Boudache, avec Ikoma Lois Openda en pointe. Julien Duranville est absent sur blessure.

Auxerre se présente avec plusieurs absences notables : Bryan Okoh, Marvin Senaya, Francisco Sierralta, Assane Diousse et Sekou Fofana sont tous indisponibles pour blessure. Will Still devrait s'appuyer sur un onze composé de Mamadou Diop, Lamine Sy, Sinaly Diomande, Clement Akpa, Christ Makosso, Kevin Danois, Naouirou Ahamada, Arthur Piedfort, Danny Namaso, Remy Lascary et Romain Faivre. Ces informations seront mises à jour si nécessaire avant le coup d'envoi.

OL

OL - Forme

SPP
V3-0
FB
N1-1
TFC
V0-2
FB
D1-2
LEH
N1-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
AJA

AJA - Forme

SOC
N1-1
TRO
N1-1
SVW
V0-1
RCL
D5-2
SCO
D1-3
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Lyon affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur dernier résultat en date est un match nul 1-1 contre Le Havre en Ligue 1 le 29 août, après l'élimination en qualification de la Ligue des champions face à Fenerbahçe (défaite 1-2 au retour). Les Gones ont battu Toulouse 2-0 et avaient dominé Sparta Prague 3-0 lors du tour précédent. Sur ces cinq rencontres, Lyon a marqué huit buts et en a concédé six.

Auxerre présente un bilan plus préoccupant, avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur dernier résultat en Ligue 1 est une défaite 1-3 à Angers le 29 août. La semaine précédente, le club avait subi une lourde correction 5-2 face à Lens. Leurs trois autres rencontres, toutes disputées en matchs amicaux, s'étaient soldées par une victoire 1-0 contre le Werder Brême et deux nuls 1-1 face à Troyes et Sochaux. Auxerre a inscrit cinq buts et en a concédé douze sur cette série.

Face à face

LyonNulAJ Auxerre
3
2
0
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
3
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
FDM
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Lyon badge
Lyon
OL
3
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
FDM
11Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 25 avril 2026, lorsque Lyon s'est imposé 3-2 face à Auxerre au Groupama Stadium en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations, Lyon domine le bilan avec trois victoires contre une pour Auxerre, et un match nul. Le seul partage des points remonte au 23 novembre 2025, quand Auxerre avait tenu Lyon en échec 0-0 à domicile, tandis qu'Auxerre avait également gagné 1-3 à domicile en avril 2025.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LilleLilleLIL
321052+37
V
N
V
2
MonacoMonacoASM
220030+36
V
V
3
Paris FCParis FCPAR
211030+34
V
N
4
LyonLyonOL
211031+24
N
V
5
RennesRennesREN
211054+14
V
N
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
V
N
7
LensLensRCL
210164+23
D
V
8
MarseilleMarseilleOM
210142+23
D
V
9
AngersAngersSCO
21013303
V
D
10
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
V
D
11
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
N
N
12
BrestBrestB29
20204402
N
N
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
D
N
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
N
D
15
LorientLorientFCL
201112-11
D
N
16
ToulouseToulouseTFC
301225-31
D
N
D
17
NiceNiceNCE
201103-31
D
N
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
200238-50
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de la Ligue 1, Lyon occupe la quatrième place, tandis qu'AJ Auxerre pointe à la dix-huitième et dernière position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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