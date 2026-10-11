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Liverpool vs Manchester City: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Liverpool vs Manchester City
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Comment regarder le match de Premier League entre Liverpool et Manchester City, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Premier League - Journée 6
Anfield
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Le match Liverpool - Manchester City est diffusé en direct à la télévision et en streaming sur les chaînes listées ci-dessous.

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Comment regarder Liverpool contre Manchester City avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Liverpool vs Manchester City : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 6
Anfield

Le match d'aujourd'hui entre Liverpool et Manchester City débutera à 11 oct. 2026, 17:30.

Liverpool vs Manchester City Équipes probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formation
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaV. MunozV. MunozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. Mac AllisterA. Mac AllisterF. WirtzF. WirtzG. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolJ. DokuJ. DokuE. AndersonE. AndersonR. CherkiR. CherkiE. FernandezE. FernandezI. NdiayeI. NdiayeE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Liverpool

Onze de départ

Manchester City

Entraineur

  • A. Iraola
  • E. Maresca

Du côté de Liverpool, Andoni Iraola doit faire face à un secteur offensif très diminué. Alexander Isak, Cody Gakpo, Federico Chiesa, Hugo Ekitike et Conor Bradley figurent tous sur la liste des blessés, auxquels s'ajoutent Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros et Jeremy Jacquet. Le onze probable alignerait Alisson Becker dans les buts, une défense composée d'Araujo, Van Dijk, Frimpong et Kerkez, avec Gravenberch, Mac Allister et Szoboszlai au milieu, et Barcola, Wirtz et Victor Munoz en soutien.

Manchester City se présente avec un groupe globalement en bonne santé. Phil Foden est suspendu, tandis qu'Antoine Semenyo et Nico O'Reilly sont blessés. Enzo Maresca devrait aligner Donnarumma dans les buts, une défense à quatre avec Guehi, Dias, Nunes et Gvardiol, et un milieu-attaque composé de Doku, Anderson, Cherki, Fernandez et Ndiaye derrière Erling Haaland.

LIV

LIV - Forme

IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
N0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
But marqué (encaissé)
8/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MCI

MCI - Forme

COV
V1-0
POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
But marqué (encaissé)
14/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Liverpool présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Les Reds n'ont pas perdu depuis plusieurs semaines, avec notamment des succès contre Bournemouth en Premier League et l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Sur cette série, Liverpool a marqué à six reprises et n'a concédé que deux buts, dont aucun lors du match nul contre Fulham.

Manchester City affiche quant à lui cinq victoires en cinq matches, avec un bilan offensif particulièrement impressionnant. Les Citizens ont notamment écrasé Sunderland 5-3 et Norwich 5-0 en Carabao Cup, tout en s'imposant à Old Trafford face à Manchester United. City a inscrit 13 buts sur cette période, confirmant une efficacité redoutable devant le but.

Face à face

LiverpoolNulManchester City
2
0
3
FA Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FDM
5Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Les cinq dernières confrontations entre les deux clubs racontent une histoire dominée par Manchester City. Les Citizens se sont imposés lors de trois des cinq derniers duels, dont une large victoire 4-0 en FA Cup en avril 2026 et un succès 3-0 à l'Etihad en novembre 2025. Liverpool a néanmoins remporté deux de ces rencontres, dont un 2-0 à Anfield en décembre 2024, ce qui illustre que le club rouge reste capable de renverser la tendance sur sa pelouse. La dernière réception de City par Liverpool en championnat, en février 2026, s'est soldée par un revers 1-2 pour les Reds, ce qui donne aux hommes d'Iraola une motivation supplémentaire pour corriger le tir ce soir.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
N
D
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
N
V
N
N
N
5
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
D
N
D
V
6
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
N
V
N
N
7
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
8
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
9
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
10
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
11
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
N
N
D
N
V
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
N
V
D
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
N
V
17
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
N
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
19
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement de Premier League, Manchester City occupe la première place, tandis que Liverpool pointe au sixième rang. Un succès des Reds ce soir leur permettrait de se rapprocher significativement du sommet et de relancer leur course au titre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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