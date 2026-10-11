A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 6 11 oct. 2026 - 11:30 Anfield

Le match Liverpool - Manchester City est diffusé en direct à la télévision et en streaming sur les chaînes listées ci-dessous.

Comment regarder Liverpool contre Manchester City avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Liverpool vs Manchester City : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 6 11 oct. 2026 - 11:30 Anfield

Le match d'aujourd'hui entre Liverpool et Manchester City débutera à 11 oct. 2026, 17:30.

Du côté de Liverpool, Andoni Iraola doit faire face à un secteur offensif très diminué. Alexander Isak, Cody Gakpo, Federico Chiesa, Hugo Ekitike et Conor Bradley figurent tous sur la liste des blessés, auxquels s'ajoutent Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros et Jeremy Jacquet. Le onze probable alignerait Alisson Becker dans les buts, une défense composée d'Araujo, Van Dijk, Frimpong et Kerkez, avec Gravenberch, Mac Allister et Szoboszlai au milieu, et Barcola, Wirtz et Victor Munoz en soutien.

Manchester City se présente avec un groupe globalement en bonne santé. Phil Foden est suspendu, tandis qu'Antoine Semenyo et Nico O'Reilly sont blessés. Enzo Maresca devrait aligner Donnarumma dans les buts, une défense à quatre avec Guehi, Dias, Nunes et Gvardiol, et un milieu-attaque composé de Doku, Anderson, Cherki, Fernandez et Ndiaye derrière Erling Haaland.

Liverpool présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Les Reds n'ont pas perdu depuis plusieurs semaines, avec notamment des succès contre Bournemouth en Premier League et l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Sur cette série, Liverpool a marqué à six reprises et n'a concédé que deux buts, dont aucun lors du match nul contre Fulham.

Manchester City affiche quant à lui cinq victoires en cinq matches, avec un bilan offensif particulièrement impressionnant. Les Citizens ont notamment écrasé Sunderland 5-3 et Norwich 5-0 en Carabao Cup, tout en s'imposant à Old Trafford face à Manchester United. City a inscrit 13 buts sur cette période, confirmant une efficacité redoutable devant le but.

Les cinq dernières confrontations entre les deux clubs racontent une histoire dominée par Manchester City. Les Citizens se sont imposés lors de trois des cinq derniers duels, dont une large victoire 4-0 en FA Cup en avril 2026 et un succès 3-0 à l'Etihad en novembre 2025. Liverpool a néanmoins remporté deux de ces rencontres, dont un 2-0 à Anfield en décembre 2024, ce qui illustre que le club rouge reste capable de renverser la tendance sur sa pelouse. La dernière réception de City par Liverpool en championnat, en février 2026, s'est soldée par un revers 1-2 pour les Reds, ce qui donne aux hommes d'Iraola une motivation supplémentaire pour corriger le tir ce soir.

Au classement de Premier League, Manchester City occupe la première place, tandis que Liverpool pointe au sixième rang. Un succès des Reds ce soir leur permettrait de se rapprocher significativement du sommet et de relancer leur course au titre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.