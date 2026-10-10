A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 6 10 oct. 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Ce match de Ligue 1 entre Lille et Le Havre est diffusé en direct sur DAZN, Molotov et RMC Sport 1. Retrouvez toutes les options de streaming ci-dessous pour ne pas manquer le coup d'envoi.

Comment regarder Lille contre Le Havre avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lille vs Le Havre : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 6 10 oct. 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Le match d'aujourd'hui entre Lille et Le Havre débutera à 10 oct. 2026, 17:15.

Du côté de Lille, Davide Ancelotti devra composer sans Hamza Igamane et Ethan Mbappe, tous deux blessés et absents pour cette rencontre. Le onze probable alignerait Berke Ozer dans les buts, avec une défense composée de Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Tiago Santos et Romain Perraud, et un milieu animé par Maurits Kjaergaard, Benjamin André et Hakon Arnar Haraldsson.

Pour Le Havre, Didier Digard est privé de Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau et Felix Mambimbi, tous blessés. Le onze probable verrait Arnaud Bodart garder les buts, avec une ligne défensive incluant Ayumu Seko, Vincent Sasso, Ahmed Touba et Simon Ebonog, et Josh Maja associé à Mbwana Samatta en attaque.

Lille affiche un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La victoire la plus récente en Ligue 1 est un succès 2-0 contre Troyes, tandis que la défaite 2-3 en Ligue des Champions contre le Bétis Séville reste dans les mémoires. Les Dogues ont inscrit sept buts et en ont concédé six sur cette série.

Le Havre présente un bilan plus fragile avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. La défaite 3-2 contre Toulouse est la plus récente, après un nul 0-0 contre Angers. Les Normands ont marqué dix buts mais en ont concédé sept sur cette période, dont une défaite 2-1 contre Brest à domicile.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 en Ligue 1 le 3 mai 2026, Lille recevant à domicile. Sur les cinq dernières confrontations, Lille domine avec trois victoires contre une pour Le Havre, le cinquième match ayant terminé sur ce nul. Parmi ces rencontres figurent un succès 3-0 de Lille à domicile en février 2024 et une victoire 3-0 des Dogues au Havre en septembre 2024.

En Ligue 1, Lille occupe la quatrième place du classement, synonyme de prétention aux places européennes, tandis que Le Havre pointe à la dix-huitième et dernière position, en zone de relégation directe. Ce contraste de situation donne à cette rencontre une dimension particulière pour les visiteurs, qui ont besoin de points pour se relancer.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.