Où voir Levante vs Atlético Madrid en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Levante vs Atlético Madrid : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 11 31 oct. 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Le match d'aujourd'hui entre Levante et Atlético Madrid débutera à 31 oct. 2026, 14:00.

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Avant-match : compositions probables, blesses, suspendus et les dernières infos

Du côté de Levante, Luis Castro devrait aligner un onze composé de Mathew Ryan dans les buts, devant une défense formée par Ifeanyi Ndukwe, Nacho Perez, Aïssa Mandi et Manuel Sanchez. Le milieu de terrain devrait être animé par Paco Cortes, Thiago Fernandez et Jon Olasagasti, avec Dani Requena, Petar Ratkov et Ivan Romero en soutien offensif. Enzo Bardeli, Adrian De La Fuente et Roger Brugue sont tous les trois indisponibles sur blessure.

Pour l'Atlético Madrid, Diego Simeone devrait s'appuyer sur Jan Oblak dans les buts, avec une défense comprenant Alejandro Grimaldo, David Hancko, Marcos Llorente et Marc Pubill. Le milieu devrait être composé d'Alejandro Baena, Ademola Lookman, Kang-In Lee, Morten Hjulmand et Pablo Barrios, avec Julian Alvarez en pointe. Koke, Cristian Romero et Johnny Cardoso sont absents sur blessure.

Levante présente un bilan mitigé sur ses cinq derniers matchs, avec une victoire, deux nuls et deux défaites. Les Valenciens ont battu l'Athletic Bilbao 3-1, mais ont concédé des défaites face à la Real Sociedad (2-1) et au Villarreal (3-1). Ils ont également partagé les points avec le Deportivo de La Corogne (1-1) et Séville (3-3). Au total, l'équipe a inscrit neuf buts et en a concédé neuf sur cette période.

L'Atlético Madrid affiche quant à lui quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. Les Madrilènes ont notamment battu le Deportivo de La Corogne 1-0 en championnat et Manchester United 2-0 en Ligue des Champions, avant d'arracher un match nul 1-1 à Stuttgart. Ils ont également disposé de l'Espanyol (1-0) et de Deportivo Alavés (2-1). Sur l'ensemble de ces cinq matchs, l'Atlético a marqué six buts et n'en a concédé que deux.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 31 janvier 2026, lorsque Levante et l'Atlético Madrid se sont quittés sur un score de 0-0 en LaLiga. Sur les cinq dernières confrontations, l'Atlético Madrid domine nettement, avec trois victoires, un nul et une seule victoire pour Levante. Les Madrilènes avaient notamment écrasé Levante 3-1 lors du match aller de la saison 2025-2026, et se sont également imposés 2-0 lors d'une rencontre de Coupe du Roi en janvier 2023.

En LaLiga, Levante occupe la quatorzième place, ce qui le place dans la partie inférieure du classement sans pour autant être directement menacé par la zone de relégation. L'Atlético Madrid, deuxième, est en pleine course pour le titre et ne peut se permettre de lâcher des points face à une équipe de milieu de tableau.

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