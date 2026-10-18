A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 Elland Road

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Comment regarder Leeds contre Manchester United avec un VPN

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Leeds vs Manchester United : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 Elland Road

Le match d'aujourd'hui entre Leeds et Manchester United débutera à 18 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Leeds, Daniel Farke devra se passer de Mateo Joseph, Joe Rodon et Daniel James, tous forfaits. Le onze probable aligné par le technicien allemand devrait voir James Trafford dans les buts, une défense composée de Nico Elvedi, James Justin, Tarik Muharemovic et Jayden Bogle, un milieu structuré autour d'Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson, Ethan Ampadu et Anton Stach, avec Dominic Calvert-Lewin et Noah Okafor en attaque.

Manchester United aborde ce déplacement avec une infirmerie bien garnie : Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo et Luke Shaw sont tous indisponibles. Carrick devrait s'appuyer sur un onze probable incluant Senne Lammens dans les buts, une défense à trois avec Lisandro Martinez, Harry Maguire et Leny Yoro, Diogo Dalot dans le couloir, et un milieu composé de Matheus Cunha, Youri Tielemans, Andrey Santos et Bruno Fernandes, avec Amad Diallo et Bryan Mbeumo en attaque.

Leeds présente un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, pour un total de huit buts marqués et neuf encaissés. Les Whites ont décroché leur meilleur résultat récent avec un succès 4-1 contre Newcastle, mais ont concédé six buts face à Chelsea en Carabao Cup. Leur dernier match de Premier League s'est soldé par une défaite 2-1 contre Arsenal.

Manchester United affiche quant à lui un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites sur la même période, avec seulement trois buts inscrits pour sept encaissés. Les Red Devils n'ont pas gagné lors de leurs cinq dernières sorties, concédant notamment une défaite 2-0 contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions et une défaite 0-1 contre Manchester City en championnat. Leur meilleur résultat récent reste le nul 1-1 face à Tottenham.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est tenue en avril 2026 en Premier League, avec une victoire de Leeds 1-2 à Old Trafford. Avant cela, les équipes s'étaient séparées sur un nul 1-1 à Elland Road en janvier 2026. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Manchester United comptabilise une victoire, contre deux pour Leeds, avec deux nuls.

En Premier League, Leeds occupe une position de milieu de tableau confortable qui témoigne de la solidité construite par Farke depuis son arrivée, tandis que Manchester United se retrouve dans la partie basse du classement, une situation qui rend ce déplacement à Elland Road encore plus pressant pour les Red Devils.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.