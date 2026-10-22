A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Stadion Poznan

Les options de diffusion TV et de live stream pour Lech Poznan vs Sunderland sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Lech Poznan contre Sunderland avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lech Poznan vs Sunderland : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Stadion Poznan

Le match d'aujourd'hui entre Lech Poznan et Sunderland débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Du côté de Lech Poznan, Niels Frederiksen n'a communiqué aucune information sur les blessés ni sur la composition probable. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Sunderland, Regis Le Bris n'a pas non plus dévoilé son équipe type ni signalé de blessés ou de suspendus officiels. La feuille de match sera mise à jour dès que les informations seront disponibles.

Lech Poznan présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 6-1 face à Korona Kielce en Ekstraklasa. Lors de cette séquence, les Polonais ont également battu Slask Wroclaw 4-1 et Radomiak Radom 5-1, mais ont perdu 4-0 contre Bayer Leverkusen et 4-0 contre Crystal Palace en Europa League. Sur ces cinq rencontres, Lech a inscrit dix-sept buts et en a concédé onze.

Sunderland affiche un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. La rencontre la plus récente s'est terminée par une défaite 2-0 face à Bournemouth en Premier League. Les Black Cats ont toutefois décroché une victoire 2-1 à Torreense en Europa League lors de la journée précédente. Sur la période, l'équipe de Le Bris a marqué cinq buts et en a concédé neuf.

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible entre Lech Poznan et Sunderland. Les deux clubs se retrouvent donc pour ce qui constitue une première dans le cadre d'une compétition officielle.

En Europa League, Lech Poznan occupe la 36e place et Sunderland la 9e position. Les deux équipes évoluent dans la partie basse du classement, ce qui rend ce match particulièrement important pour leurs ambitions de qualification dans la compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.