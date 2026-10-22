Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue Europa
team-logoLech Poznan
Stadion Poznan
team-logoSunderland
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
GOAL-e
Avec le concours de

Lech Poznan vs Sunderland: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lech Poznan vs Sunderland
Lech Poznan
Sunderland
Ligue Europa

Comment regarder le match de Ligue Europa entre Lech Poznan et Sunderland, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

FranceCANAL+ Live
CanadaFubo

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue Europa - Journée 3
Stadion Poznan
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Les options de diffusion TV et de live stream pour Lech Poznan vs Sunderland sont indiquées ci-dessous.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

Comment regarder Lech Poznan contre Sunderland avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Lech Poznan vs Sunderland : heure du coup d'envoi

crest
Ligue Europa - Journée 3
Stadion Poznan

Le match d'aujourd'hui entre Lech Poznan et Sunderland débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Lech Poznan vs Sunderland Équipes probables

Entraineur

  • N. Frederiksen

Du côté de Lech Poznan, Niels Frederiksen n'a communiqué aucune information sur les blessés ni sur la composition probable. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Sunderland, Regis Le Bris n'a pas non plus dévoilé son équipe type ni signalé de blessés ou de suspendus officiels. La feuille de match sera mise à jour dès que les informations seront disponibles.

LCH

LCH - Forme

CRY
D4-0
RAR
V5-1
SLA
V1-4
B04
D0-4
KKI
V6-1
But marqué (encaissé)
15/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SUN

SUN - Forme

AZ
V1-0
MCI
D5-3
BHA
D0-2
TOR
V1-2
BOU
D2-0
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Lech Poznan présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 6-1 face à Korona Kielce en Ekstraklasa. Lors de cette séquence, les Polonais ont également battu Slask Wroclaw 4-1 et Radomiak Radom 5-1, mais ont perdu 4-0 contre Bayer Leverkusen et 4-0 contre Crystal Palace en Europa League. Sur ces cinq rencontres, Lech a inscrit dix-sept buts et en a concédé onze.

Sunderland affiche un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. La rencontre la plus récente s'est terminée par une défaite 2-0 face à Bournemouth en Premier League. Les Black Cats ont toutefois décroché une victoire 2-1 à Torreense en Europa League lors de la journée précédente. Sur la période, l'équipe de Le Bris a marqué cinq buts et en a concédé neuf.

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible entre Lech Poznan et Sunderland. Les deux clubs se retrouvent donc pour ce qui constitue une première dans le cadre d'une compétition officielle.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Europa League, Lech Poznan occupe la 36e place et Sunderland la 9e position. Les deux équipes évoluent dans la partie basse du classement, ce qui rend ce match particulièrement important pour leurs ambitions de qualification dans la compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google