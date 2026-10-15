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Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lech Poznan vs Bayer Leverkusen
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Lech Poznan et Bayer Leverkusen, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ce match de Ligue Europa entre Lech Poznan et Bayer Leverkusen est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Vous pouvez accéder au live stream en cliquant sur le lien ci-dessous.

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Comment regarder Lech Poznan contre Bayer Leverkusen avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Lech Poznan vs Bayer Leverkusen : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Lech Poznan et Bayer Leverkusen débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

Lech Poznan vs Bayer Leverkusen Équipes probables

Entraineur

  • N. Frederiksen

Du côté de Lech Poznan, Niels Frederiksen prépare son équipe pour ce rendez-vous européen. Aucune information précise sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment, et la composition probable sera communiquée plus près du coup d'envoi.

Pour Bayer Leverkusen, Carles Martinez devra composer avec son groupe sans que les absences soient confirmées à ce stade. Les détails concernant l'équipe alignée seront mis à jour dès que les informations officielles seront disponibles.

LCH

LCH - Forme

RAK
V1-0
GOR
D2-1
CRY
D4-0
RAR
V5-1
SLA
V1-4
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
B04

B04 - Forme

FCU
V4-0
FCA
N2-2
CEL
V2-0
RBL
V2-0
M05
V3-4
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Lech Poznan présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une victoire 1-4 à Slask Wroclaw en Ekstraklasa, et ils avaient également écrasé Radomiak Radom 5-1 lors d'un précédent match de championnat. Sur cette séquence, ils ont inscrit 13 buts et en ont concédé 8. Leur seule défaite européenne dans ce bilan remonte à une lourde élimination 4-0 face à Crystal Palace en Ligue Europa.

Bayer Leverkusen affiche quatre victoires et un nul sur leurs cinq derniers matchs, pour un total de 10 buts marqués et 2 encaissés. Leur dernier match en date est une victoire 3-4 à Mayence en Bundesliga, et ils avaient également dominé RB Leipzig 2-0 et Union Berlin 4-0 lors de cette séquence. Le seul point perdu est un match nul 2-2 contre Augsbourg. Leverkusen n'a encaissé aucune défaite sur cette période.

Aucune donnée de confrontations directes entre Lech Poznan et Bayer Leverkusen n'est disponible pour cette rencontre. Il n'est donc pas possible de tirer de conclusions sur l'historique entre ces deux clubs à partir des informations en notre possession.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Lech Poznan (35e) et Bayer Leverkusen (8e) évoluent dans des zones du classement aux enjeux très différents : les Polonais sont sous pression et ont besoin de points pour espérer se relancer dans la compétition, tandis que les Allemands consolident leur place parmi les équipes bien positionnées pour la suite du tournoi.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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