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Serie A
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Lecce vs Juventus FC: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lecce vs Juventus FC
Lecce
Juventus FC
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre Lecce et Juventus FC, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Lecce - Juventus est diffusé en direct sur DAZN et sur Sky Sport. Les options pour regarder le match en live stream ou à la télévision sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Lecce contre Juventus FC avec un VPN

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Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Lecce vs Juventus FC : heure du coup d'envoi

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Serie A - Journée 8
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Le match d'aujourd'hui entre Lecce et Juventus FC débutera à 25 oct. 2026, 18:00.

Lecce vs Juventus FC Équipes probables

4-3-3
Lecce crest
Lecce
LEC
page.match.formation.title
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-4-1-2
W. FalconeW. FalconeA. GalloA. GalloD. VeigaD. VeigaGabrielGabrielK. GasparK. GasparO. NgomO. NgomM. KabaM. KabaY. MalehY. MalehW. GeubbelsW. Geubbelsteam-logoA. FatahK. N'DriK. N'DriG. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerA. CambiasoA. CambiasoK. AlajbegovicK. AlajbegovicP. SarrP. SarrW. McKennieW. McKennieD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
4-3-3
Lecce

Onze de départ

Juventus FC

Entraineur

  • E. Di Francesco
  • L. Spalletti

Du côté de Lecce, Eusebio Di Francesco devra se passer de Medon Berisha, Lassana Coulibaly, Santiago Pierotti et Ivan Ilic, tous indisponibles. Le onze probable alignerait Falcone dans les buts, une défense composée de Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel et Gallo, un milieu à trois avec Ngom, Kaba et Maleh, et un trio offensif N'Dri, Geubbels, Fatah.

Luciano Spalletti fait face à une véritable hécatombe : Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Kamil Grabara, Arkadiusz Milik, Zeki Celik et Nico Gonzalez sont tous absents. Le onze probable verrait Vicario dans les buts, Gatti, Bremer et Lucumi en défense à trois, Kalulu, Sarr, Douglas Luiz et Cambiaso au milieu, McKennie en soutien, et le duo Woltemade - Kolo Muani en attaque.

LEC

LEC - Forme

CGL
D1-0
MON
V3-2
MIL
D3-0
BOL
D1-2
UDI
V0-3
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
JUV

JUV - Forme

CRE
D0-1
CGL
N1-1
CEL
V1-2
LAZ
D0-3
REN
N2-2
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lecce présente un bilan de deux victoires, zéro nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La victoire la plus récente, un net 0-3 à Udinese en Serie A, illustre la capacité des Salentins à performer loin de leurs bases. Sur cette série, ils ont inscrit neuf buts et en ont concédé huit, dont une défaite 3-0 concédée face à Milan.

La Juventus affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Le match le plus récent s'est soldé par un nul 2-2 en Europa League face à Rennes, après une défaite 0-3 contre la Lazio en Serie A. Les Turinois ont marqué six buts et en ont encaissé neuf sur cette période, révélant une fragilité défensive préoccupante.

Face à face

LecceNulJuventus FC
0
2
3
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FDM
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
FDM
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
FDM
3Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Lors de leur dernière confrontation en Serie A, disputée en mai 2026, la Juventus s'était imposée 1-0 à Lecce. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, la Juventus comptabilise deux victoires pour zéro côté Lecce, les trois autres matchs s'étant terminés sur des scores nuls. Les Bianconeri ont inscrit sept buts et en ont concédé quatre lors de ces cinq duels.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
N
2
InterInterINT
7610219+1219
V
V
N
V
V
3
RomaRomaROM
8530196+1318
N
V
N
N
V
4
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
N
D
V
5
Milan ACMilan ACMIL
7430147+715
V
N
V
N
N
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
D
V
N
V
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
N
D
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
N
V
V
9
SSC NaplesSSC NaplesNAP
83231310+311
N
D
V
N
V
10
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
D
N
V
D
N
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
73041011-19
D
V
D
D
D
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
D
D
V
D
13
BologneBologneBOL
8224810-28
V
D
V
N
D
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
D
D
N
D
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
D
D
D
D
D
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
D
V
D
N
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
D
D
N
V
D
19
ParmeParmePAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

Au classement de Serie A, Lecce occupe la 12e place et la Juventus la 10e. Les deux équipes sont donc regroupées dans la même zone médiane du tableau, ce qui confère à ce match une valeur directe dans la course au maintien et aux places européennes respectivement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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