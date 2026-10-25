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A quelle heure commence le jeu ?

Serie A - Journée 8 25 oct. 2026 - 13:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce - Juventus est diffusé en direct sur DAZN et sur Sky Sport. Les options pour regarder le match en live stream ou à la télévision sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Lecce contre Juventus FC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lecce vs Juventus FC : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 8 25 oct. 2026 - 13:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Le match d'aujourd'hui entre Lecce et Juventus FC débutera à 25 oct. 2026, 18:00.

Du côté de Lecce, Eusebio Di Francesco devra se passer de Medon Berisha, Lassana Coulibaly, Santiago Pierotti et Ivan Ilic, tous indisponibles. Le onze probable alignerait Falcone dans les buts, une défense composée de Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel et Gallo, un milieu à trois avec Ngom, Kaba et Maleh, et un trio offensif N'Dri, Geubbels, Fatah.

Luciano Spalletti fait face à une véritable hécatombe : Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Kamil Grabara, Arkadiusz Milik, Zeki Celik et Nico Gonzalez sont tous absents. Le onze probable verrait Vicario dans les buts, Gatti, Bremer et Lucumi en défense à trois, Kalulu, Sarr, Douglas Luiz et Cambiaso au milieu, McKennie en soutien, et le duo Woltemade - Kolo Muani en attaque.

Lecce présente un bilan de deux victoires, zéro nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La victoire la plus récente, un net 0-3 à Udinese en Serie A, illustre la capacité des Salentins à performer loin de leurs bases. Sur cette série, ils ont inscrit neuf buts et en ont concédé huit, dont une défaite 3-0 concédée face à Milan.

La Juventus affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Le match le plus récent s'est soldé par un nul 2-2 en Europa League face à Rennes, après une défaite 0-3 contre la Lazio en Serie A. Les Turinois ont marqué six buts et en ont encaissé neuf sur cette période, révélant une fragilité défensive préoccupante.

Lors de leur dernière confrontation en Serie A, disputée en mai 2026, la Juventus s'était imposée 1-0 à Lecce. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, la Juventus comptabilise deux victoires pour zéro côté Lecce, les trois autres matchs s'étant terminés sur des scores nuls. Les Bianconeri ont inscrit sept buts et en ont concédé quatre lors de ces cinq duels.

Au classement de Serie A, Lecce occupe la 12e place et la Juventus la 10e. Les deux équipes sont donc regroupées dans la même zone médiane du tableau, ce qui confère à ce match une valeur directe dans la course au maintien et aux places européennes respectivement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.