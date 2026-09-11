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Le Havre vs Angers : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Le Havre vs Angers
Le Havre
Angers
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Le Havre et Angers en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Le Havre vs Angers : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 4
Stade Oceane

Le match d'aujourd'hui entre Le Havre et Angers débutera à 12 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match?

Le match Le Havre - Angers est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Le Havre vs Angers Équipes probables

3-4-2-1
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Formation
Angers crest
Angers
SCO
4-2-3-1
G. GallonG. Gallonteam-logoV. SassoA. SekoA. Sekoteam-logoA. ToubaT. PembeleT. Pembeleteam-logoR. NdiayeM. SamattaM. Samattateam-logoS. EbonogE. JelertE. JelertA. RichardsonA. Richardsonteam-logoJ. Majateam-logoA. Lopesteam-logoJ. KaluluJ. LefortJ. LefortC. ArcusC. Arcusteam-logoO. Camarateam-logoJ. Allevinahteam-logoY. Belkhdimteam-logoA. BermontB. van den BoomenB. van den Boomenteam-logoA. Sbaiteam-logoA. El Ouazzani
Angers crest
Angers
SCO
3-4-2-1
Le Havre

Onze de départ

Angers

Entraineur

  • D. Digard
  • S. Gilli

Du côté du HAC, Didier Digard devra composer sans Félix Mambimbi, Stephan Zagadou et Lionel Mpasi-Nzau, tous blessés. Junior Mwanga est quant à lui suspendu. Le onze probable alignerait Gallon dans les buts, avec Sasso, Seko, Touba et Pembele en défense, Richardson et Ndiaye au milieu, et Samatta, Ebonog, Jelert et Maja en attaque.

Angers sera privé d'Haris Belkebla, seul joueur absent sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler pour les visiteurs. Stephane Gilli devrait s'appuyer sur Lopes dans les cages, Kalulu, Lefort, Arcus et Camara en défense, avec Allevinah, Belkhdim, Bermont, van den Boomen, Sbai et El Ouazzani devant.

LEH

LEH - Forme

OVI
D3-2
LEM
V0-1
ASM
D0-1
OL
N1-1
B29
D1-2
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SCO

SCO - Forme

FCL
V2-1
PAR
V3-2
LIL
D0-2
AJA
V1-3
REN
D1-2
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Havre présente un bilan d'une victoire, un match nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. En Ligue 1, les Normands ont perdu leurs trois matchs disputés, dont une défaite 1-2 contre Brest lors de la dernière journée et un revers 0-1 face à Monaco. Ils ont inscrit deux buts et en ont concédé quatre dans leurs rencontres de championnat. Leur seule victoire sur la période remonte à un match amical contre Le Mans.

Angers affiche trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. En Ligue 1, les Angevins ont battu l'AJ Auxerre 3-1 avant de s'incliner 1-2 à Rennes lors de la journée précédente. Sur l'ensemble des cinq rencontres, ils ont marqué neuf buts et en ont encaissé huit, signe d'une équipe volontaire mais encore perfectible défensivement.

Face à face

Le HavreNulAngers
1
3
1
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
Angers badge
Angers
SCO
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Angers badge
Angers
SCO
0
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FDM
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Angers badge
Angers
SCO
1
FDM
4Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 18 avril 2026 en Ligue 1, avec un match nul 1-1 à Angers. Avant cela, Le Havre s'était imposé 2-1 à domicile le 4 janvier 2026. Sur les cinq derniers affrontements répertoriés, Le Havre compte une victoire, Angers une victoire, et trois matchs ont été partagés, dont deux nuls 1-1 en championnat.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
2
MonacoMonacoASM
330051+49
V
V
V
3
Paris FCParis FCPAR
321062+47
V
V
N
4
LyonLyonOL
321062+47
V
N
V
5
LilleLilleLIL
321052+37
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
320187+16
V
V
D
7
BrestBrestB29
312065+15
V
N
N
8
LorientLorientFCL
31112204
V
D
N
9
TroyesTroyesTRO
311147-34
D
V
N
10
LensLensRCL
310265+13
D
D
V
11
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
12
AngersAngersSCO
310245-13
D
V
D
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
D
N
N
14
Le MansLe MansLEM
302156-12
N
D
N
15
NiceNiceNCE
302114-32
N
D
N
16
Le HavreLe HavreLEH
301224-21
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
301225-31
D
N
D
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
3003411-70
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Le Havre occupe actuellement la 16e place du classement, tandis qu'Angers pointe à la 12e position.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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