Le Havre vs Angers : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 4 12 sept. 2026 - 14:45 Stade Oceane

Le match d'aujourd'hui entre Le Havre et Angers débutera à 12 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match?

Le match Le Havre - Angers est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté du HAC, Didier Digard devra composer sans Félix Mambimbi, Stephan Zagadou et Lionel Mpasi-Nzau, tous blessés. Junior Mwanga est quant à lui suspendu. Le onze probable alignerait Gallon dans les buts, avec Sasso, Seko, Touba et Pembele en défense, Richardson et Ndiaye au milieu, et Samatta, Ebonog, Jelert et Maja en attaque.

Angers sera privé d'Haris Belkebla, seul joueur absent sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler pour les visiteurs. Stephane Gilli devrait s'appuyer sur Lopes dans les cages, Kalulu, Lefort, Arcus et Camara en défense, avec Allevinah, Belkhdim, Bermont, van den Boomen, Sbai et El Ouazzani devant.

Le Havre présente un bilan d'une victoire, un match nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. En Ligue 1, les Normands ont perdu leurs trois matchs disputés, dont une défaite 1-2 contre Brest lors de la dernière journée et un revers 0-1 face à Monaco. Ils ont inscrit deux buts et en ont concédé quatre dans leurs rencontres de championnat. Leur seule victoire sur la période remonte à un match amical contre Le Mans.

Angers affiche trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. En Ligue 1, les Angevins ont battu l'AJ Auxerre 3-1 avant de s'incliner 1-2 à Rennes lors de la journée précédente. Sur l'ensemble des cinq rencontres, ils ont marqué neuf buts et en ont encaissé huit, signe d'une équipe volontaire mais encore perfectible défensivement.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 18 avril 2026 en Ligue 1, avec un match nul 1-1 à Angers. Avant cela, Le Havre s'était imposé 2-1 à domicile le 4 janvier 2026. Sur les cinq derniers affrontements répertoriés, Le Havre compte une victoire, Angers une victoire, et trois matchs ont été partagés, dont deux nuls 1-1 en championnat.

En Ligue 1, Le Havre occupe actuellement la 16e place du classement, tandis qu'Angers pointe à la 12e position.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.