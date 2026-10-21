Juventus FC vs Rennes : tout sur le match, où regarder en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Juventus FC vs Rennes : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Juventus FC et Rennes débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Comment voir le match ?

La rencontre entre la Juventus et Rennes sera diffusée en direct sur Canal+ Sport et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de visionnage sont listées ci-dessous.

Comment regarder Juventus FC contre Rennes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Aperçu du match

Du côté de la Juventus, Luciano Spalletti est à la tête du groupe turinois. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Rennes, Franck Haise prépare son équipe pour ce déplacement à Turin. Là encore, aucune information sur les absences ou la composition probable n'est confirmée pour l'instant ; des précisions seront apportées avant le match.

La Juventus présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le club turinois a encaissé quatre buts et en a marqué quatre durant cette période. La dernière sortie, une défaite 0-3 à domicile contre la Lazio en Serie A, constitue le résultat le plus préoccupant. La victoire 2-0 contre l'Atalanta reste la meilleure performance récente des Bianconeri.

Rennes affiche un bilan de deux victoires et trois défaites sur les cinq derniers matchs. Les Bretons ont inscrit dix buts mais en ont concédé neuf, révélant une équipe capable d'offrir du spectacle mais vulnérable défensivement. La dernière rencontre, une défaite 4-3 contre Paris FC en Ligue 1, a été marquée par quatre penalties. La victoire 4-1 contre Auxerre illustre le potentiel offensif du club.

Les données sur les confrontations directes entre la Juventus et Rennes ne sont pas disponibles pour cette rencontre. Le match de Ligue Europa à l'Allianz Stadium constituera donc une référence importante pour l'avenir entre ces deux clubs.

En Ligue Europa, la Juventus occupe la première place du classement, tandis que Rennes pointe à la treizième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.