Juventus FC vs Parme : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Juventus FC et Parme débutera à 29 août 2026, 20:45.

Serie A - Journée 2 29 août 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Où regarder le match?

Juventus - Parme est diffusé en exclusivité sur DAZN. Vous pouvez accéder au live stream via l'application DAZN sur votre téléviseur connecté, smartphone, tablette ou ordinateur. Les abonnés Sky disposant également d'un abonnement DAZN peuvent suivre le match sur DAZN 1, disponible au canal 214 de Sky.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Détails des équipes

Du côté de la Juventus, Kenan Yildiz est forfait sur blessure et sera absent pour une longue période après une opération au pied. Aucune suspension n'est à signaler dans le groupe de Spalletti, dont le onze probable comprend Vicario, Kalulu, Lucumi, Cambiaso, Bremer, Douglas Luiz, Locatelli, Chico Conceicao, Alajbegovic, Boga et Kolo Muani.

Pour Parme, Hans Nicolussi Caviglia manque à l'appel en raison d'une blessure, sans suspension recensée dans le groupe de Carlos Cuesta. La composition probable alignerait Corvi, Del Prato, N'Diaye, Troilo, Valeri, Bernabé, Keita, Ordonez, Lontani, Romero et El Bilal Touré. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

La Juventus présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Bianconeri ont débuté la Serie A par un succès à Frosinone (0-1) avant de remporter trois matchs de préparation, dont une victoire face à Chelsea (0-1) et un succès face à Nice (2-0). Leur seule défaite sur cette période est venue face à l'Inter (1-2) lors d'un match amical. La Juventus a marqué six buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres.

Parme affiche un bilan plus fragile, avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Croisés ont perdu leur premier match de championnat face à Cagliari (0-1) et avaient déjà subi une défaite en amical contre la Sampdoria (0-2). Leur seule victoire compétitive récente est venue en Coupe d'Italie face à Catane (2-0). Parme a marqué quatre buts et en a concédé cinq sur cette période.

Le dernier affrontement entre les deux équipes remonte au 1er février 2026, en Serie A, avec une large victoire de la Juventus à Parme (1-4). Sur les cinq dernières confrontations directes, la Juventus domine avec trois victoires contre une pour Parme, le cinquième match s'étant soldé sur un match nul (2-2 en octobre 2024 à Turin). La Juventus a inscrit dix buts et en a encaissé cinq sur cet ensemble de rencontres.

En Serie A, la Juventus pointe à la huitième place du classement, tandis que Parme occupe le seizième rang.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.