A quelle heure commence le jeu ?

Serie A - Journée 3 6 sept. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus - Milan est diffusé en exclusivité sur DAZN en Italie. Le match est accessible via l'application DAZN sur smart TV, ordinateur, tablette ou smartphone. Les abonnés disposant à la fois d'un abonnement Sky et DAZN peuvent également suivre la rencontre sur la chaîne DAZN 1, au numéro 214 de Sky. Les options de diffusion en direct sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Juventus FC contre Milan AC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Juventus FC vs Milan AC : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 3 6 sept. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Juventus FC et Milan AC débutera à 6 sept. 2026, 20:45.

Du côté de la Juventus, Luciano Spalletti fait face à plusieurs absences dans son effectif. Andrea Cambiaso, Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Edon Zhegrova, Khephren Thuram-Ulien, Juan Cabal, Weston McKennie et Pape Sarr sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Vicario dans les buts, une défense à quatre composée de Kalulu, Bremer, Lucumí et Celik, un double pivot Locatelli-Douglas Luiz, et un trio offensif Conceição-González-Boga derrière Kolo Muani.

Ruben Amorim dispose d'un groupe plus fourni, avec une seule absence confirmée : Matteo Gabbia, blessé en cours de semaine. Koni De Winter devrait occuper sa place en défense centrale aux côtés de Pavlovic et Gila. Le onze probable du Milan verrait Maignan dans les buts, Chukwueze, Musah, Modric et Estupinan au milieu, Rabiot et Cissé en soutien de Gonçalo Ramos en pointe. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

La Juventus présente un bilan de trois victoires, zéro nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Bianconeri ont remporté leurs deux premiers matches de Serie A, battant Frosinone 1-0 puis Parme 2-0 sans encaisser le moindre but. Ils ont également battu Chelsea 1-0 en match amical, avant de s'incliner 2-1 face à l'Inter lors des Jeux d'amitié des clubs. Sur ces cinq rencontres, la Juventus a marqué six buts et en a concédé trois.

Le Milan affiche lui aussi trois victoires sur cinq, pour une défaite et un nul. Les Rossoneri ont débuté la saison en Serie A par deux succès consécutifs, 2-1 à Torino puis 2-0 contre Venezia. En préparation, ils ont notamment écrasé Manchester United 4-2, avant de concéder une lourde défaite 3-0 face à Chelsea. Milan a inscrit dix buts sur l'ensemble de ces cinq matches et en a concédé quatre.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 26 avril 2026, un match nul 0-0 à San Siro en Serie A. Les cinq dernières confrontations illustrent une rivalité particulièrement équilibrée et avare de buts : trois des cinq matches se sont conclus sur un score vierge. La Juventus s'est imposée 2-0 à domicile en janvier 2025, tandis que le Milan a remporté la Supercoupe d'Italie 2-1 en janvier de la même année. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les deux équipes ont marqué cinq buts chacune.

Après deux journées de Serie A 2026/27, le Milan occupe la quatrième place du classement, la Juventus la cinquième.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.