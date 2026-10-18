A quelle heure commence le jeu ?

Serie A - Journée 7 18 oct. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus - Lazio est diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN. Les options de live stream sont disponibles via l'application DAZN sur vos appareils mobiles ou sur smart TV.

Comment regarder Juventus FC contre Lazio Rome avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Juventus FC vs Lazio Rome : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 7 18 oct. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Juventus FC et Lazio Rome débutera à 18 oct. 2026, 20:45.

Du côté de la Juventus, Luciano Spalletti est suspendu et ne pourra pas diriger son équipe depuis le banc : c'est Marco Domenichini qui assurera l'intérim. Le groupe bianconero est également privé de plusieurs joueurs dont Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Augusto Owusu, Kamil Grabara et Arkadiusz Milik. Le onze probable alignerait Vicario dans les buts, une défense composée de Kalulu, Bremer, Lucumi et Cambiaso, Sarr et Douglas Luiz au milieu, avec Conceiçao, McKennie et Nico Gonzalez derrière Kolo Muani.

La Lazio sera privée de Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson, Alessio Furlanetto, Nicolo Rovella, Adam Marusic et Adrian Przyborek. Gattuso devrait aligner Mandas dans les buts, une défense à quatre avec Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard et Tavares, Frattesi, Belahyane et Taylor au milieu, et un trio offensif Isaksen, Noslin, Zaccagni. Luca Pellegrini, qui avait été exclu de la liste dans un premier temps, a été officiellement réintégré dans le groupe par Gattuso.

La Juventus affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. La victoire la plus récente, obtenue sur le terrain du Celta Vigo (1-2) en Europa League le 15 octobre, a mis fin à une série sans succès en Serie A. Les Bianconeri avaient auparavant battu l'Atalanta 2-0 et écrasé le NEC Nimègue 5-0 en Europa League, mais ont concédé un nul face à Cagliari (1-1) et une défaite contre la Cremonese (0-1).

La Lazio présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matches. Les Romains restent sur un succès convaincant 3-1 contre Monza en Serie A le 11 octobre. Ils avaient auparavant tenu l'AC Milan en échec 2-2 et battu Venise 0-2, pour un total de dix buts marqués sur la période.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 8 février 2026, à l'Allianz Stadium, et s'est soldée par un match nul 2-2 en Serie A. Sur les cinq dernières rencontres entre Juventus et Lazio, le bilan penche légèrement en faveur des Romains : la Lazio s'est imposée à deux reprises, contre une seule victoire pour la Juventus, les deux autres matches s'étant terminés sur des nuls. Les Biancocelesti avaient notamment gagné 1-0 à l'aller la saison précédente et 2-1 en Coupe d'Italie en avril 2024.

En Serie A, la Lazio occupe la deuxième place du classement et la Juventus pointe au septième rang. L'écart entre les deux équipes illustre la différence de dynamique en ce début de saison : les Biancocelesti sont dans la course au titre tandis que les Bianconeri cherchent à se rapprocher du peloton de tête.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.