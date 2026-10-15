Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue Europa
team-logoJagiellonia Bialystok
Stadion Miejski, Bialystok
team-logoArarat Armenia
Regardez ici ! CANAL+ Live
GOAL-e
Avec le concours de

Jagiellonia Bialystok vs Ararat Armenia: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Jagiellonia Bialystok vs Ararat Armenia
Jagiellonia Bialystok
Ararat Armenia
Ligue Europa

Comment regarder le match de Ligue Europa entre Jagiellonia Bialystok et Ararat Armenia, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue Europa - Journée 2
Stadion Miejski, Bialystok
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Le match Jagiellonia Bialystok - Ararat Armenia est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre cette rencontre de Ligue Europa sont indiquées ci-dessous.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

Comment regarder Jagiellonia Bialystok contre Ararat Armenia avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Jagiellonia Bialystok vs Ararat Armenia : heure du coup d'envoi

crest
Ligue Europa - Journée 2
Stadion Miejski, Bialystok

Le match d'aujourd'hui entre Jagiellonia Bialystok et Ararat Armenia débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Jagiellonia Bialystok vs Ararat Armenia Équipes probables

Entraineur

  • A. Siemieniec

Du côté de Jagiellonia Bialystok, Adrian Siemieniec est en charge du groupe. Aucune information confirmée sur les blessés ou les suspendus n'est disponible pour le moment. Les mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Ararat Armenia, l'entraîneur Tulipa ne dispose d'aucune information officielle sur les absences ou les suspensions à ce stade. La composition définitive sera communiquée en temps voulu.

JAG

JAG - Forme

SLA
V2-1
WIS
D2-0
OLY
D2-1
LEG
D1-3
GOR
D1-3
But marqué (encaissé)
5/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
AMY

AMY - Forme

ARA
V0-1
SYU
V3-0
SPP
D1-4
SHI
V1-3
ALA
N1-1
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Jagiellonia Bialystok affiche un bilan d'une victoire, aucun nul et quatre défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-3 contre Gornik Zabrze en Ekstraklasa. Les Polonais ont également concédé une défaite 1-3 face à Legia Varsovie et un revers 2-0 contre Wisla Cracovie dans cette séquence. Sur ces cinq rencontres, Jagiellonia a inscrit sept buts et en a encaissé huit.

Ararat Armenia présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est un match nul 1-1 contre Alashkert FC en championnat arménien. Le revers le plus sévère reste la défaite 1-4 face au Sparta Prague en Ligue Europa. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Ararat a marqué six buts et en a concédé neuf.

Aucune rencontre précédente entre Jagiellonia Bialystok et Ararat Armenia n'est répertoriée dans les données disponibles. Ce match constitue apparemment le premier face-à-face entre les deux clubs.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue Europa, Jagiellonia Bialystok occupe la 21e place tandis qu'Ararat Armenia pointe à la 33e position, plaçant les deux équipes dans la partie basse du tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google