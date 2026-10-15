A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Stadion Miejski, Bialystok

Le match Jagiellonia Bialystok - Ararat Armenia est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre cette rencontre de Ligue Europa sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Jagiellonia Bialystok contre Ararat Armenia avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Jagiellonia Bialystok vs Ararat Armenia : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Stadion Miejski, Bialystok

Le match d'aujourd'hui entre Jagiellonia Bialystok et Ararat Armenia débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Jagiellonia Bialystok, Adrian Siemieniec est en charge du groupe. Aucune information confirmée sur les blessés ou les suspendus n'est disponible pour le moment. Les mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Ararat Armenia, l'entraîneur Tulipa ne dispose d'aucune information officielle sur les absences ou les suspensions à ce stade. La composition définitive sera communiquée en temps voulu.

Jagiellonia Bialystok affiche un bilan d'une victoire, aucun nul et quatre défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-3 contre Gornik Zabrze en Ekstraklasa. Les Polonais ont également concédé une défaite 1-3 face à Legia Varsovie et un revers 2-0 contre Wisla Cracovie dans cette séquence. Sur ces cinq rencontres, Jagiellonia a inscrit sept buts et en a encaissé huit.

Ararat Armenia présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est un match nul 1-1 contre Alashkert FC en championnat arménien. Le revers le plus sévère reste la défaite 1-4 face au Sparta Prague en Ligue Europa. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Ararat a marqué six buts et en a concédé neuf.

Aucune rencontre précédente entre Jagiellonia Bialystok et Ararat Armenia n'est répertoriée dans les données disponibles. Ce match constitue apparemment le premier face-à-face entre les deux clubs.

Au classement de la Ligue Europa, Jagiellonia Bialystok occupe la 21e place tandis qu'Ararat Armenia pointe à la 33e position, plaçant les deux équipes dans la partie basse du tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.