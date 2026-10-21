Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht : tout sur le match, où regarder en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Stadion Miejski, Bialystok

Le match d'aujourd'hui entre Jagiellonia Bialystok et Anderlecht débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Comment regarder le match en direct ?

Le match est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Jagiellonia Bialystok, Adrian Siemieniec prépare son équipe pour ce match sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Vitor Bruno, entraîneur d'Anderlecht, est dans la même situation : aucune donnée confirmée sur les absences ou les suspensions n'est disponible à ce stade. La composition probable sera communiquée plus près du match.

Jagiellonia Bialystok affiche un bilan d'une victoire pour quatre défaites sur ses cinq derniers matchs. La formation polonaise a été battue 1-0 par Zaglebie Lubin lors de sa dernière sortie en Ekstraklasa, après avoir cédé 1-3 face à Gornik Zabrze. Seule la victoire 3-1 contre Ararat Armenia en Ligue Europa apporte une note positive. Sur ces cinq rencontres, Jagiellonia a inscrit six buts et en a encaissé huit.

Anderlecht présente un bilan plus solide avec trois victoires, une défaite et une sortie en Coupe perdue face à Beerschot 2-1 lors du dernier match. Les Bruxellois ont battu Cercle Bruges 1-2 et Zulte-Waregem 3-0 en First Division A. La défaite 1-0 contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa constitue leur seul revers européen récent. Sur cinq matchs, Anderlecht a marqué sept buts et en a concédé quatre.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Jagiellonia Bialystok et Anderlecht. Ce match constitue donc une première historique entre les deux clubs.

En Ligue Europa, Jagiellonia Bialystok occupe la 17e place et Anderlecht la 28e. Les deux équipes se trouvent dans une position qui rend ce match important pour la suite de leur parcours dans la compétition.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.