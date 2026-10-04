Italie vs Turquie: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Italie vs Turquie : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League A - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Le match d'aujourd'hui entre Italie et Turquie débutera à 5 oct. 2026, 20:45.

A quelle heure commence le jeu ?

En France, ce match de Ligue des Nations est diffusé sur L'Équipe.

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Aperçu du match

Du côté de l'Italie, Roberto Mancini n'a communiqué aucun forfait ni suspension confirmé avant ce match. Les compositions probables seront précisées au fur et à mesure des annonces officielles, à mesure que l'on s'approche du coup d'envoi.

Pour la Turquie, Vincenzo Montella n'a lui non plus transmis aucune information sur des absences ou des joueurs suspendus. Les deux staffs techniques devraient communiquer leurs groupes définitifs dans les heures précédant la rencontre.

L'Italie présente un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Azzurri restent sur un nul 1-1 face à la France, après avoir écrasé la Turquie 4-1 lors de la journée précédente. Avant cela, l'Italie avait subi une défaite 2-0 contre la Belgique, mais avait enchaîné deux succès en matchs amicaux face au Luxembourg et à la Grèce. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, la sélection italienne a marqué sept buts et en a concédé quatre.

La Turquie, elle, n'a remporté aucun de ses trois derniers matchs de Ligue des Nations, subissant notamment des défaites face à la France, l'Italie et la Belgique. Son seul succès récent remonte à la Coupe du monde, avec une victoire 3-2 contre les États-Unis, avant une défaite 1-0 contre le Paraguay. Les hommes de Montella ont encaissé huit buts en trois journées de Ligue des Nations.

Lors de leur dernier face-à-face en Ligue des Nations le 28 septembre 2026, l'Italie s'est imposée 4-1 sur le terrain turc. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux nations, l'Italie domine nettement, avec notamment une victoire 3-0 lors de l'Euro 2021 et un succès 3-2 en match amical en 2022. La Turquie n'a pas battu l'Italie lors d'un seul de ces cinq derniers duels, les deux équipes n'ayant partagé les points qu'une fois, lors d'un match amical en 2024.

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 France FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 N V V 2 Belgique BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 V D V 3 Italie ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 N V D 4 Turquie TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Au classement du groupe 1 de la Ligue des Nations A, l'Italie occupe la troisième place tandis que la Turquie est lanterne rouge. Un résultat positif pour les Azzurri leur permettrait de consolider leur position dans le groupe, tandis que la Turquie joue sa survie dans l'élite de la compétition.

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