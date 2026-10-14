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Inter Miami CF vs New York City FC: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Inter Miami CF vs New York City FC
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Comment regarder le match de Major League Soccer entre Inter Miami CF et New York City FC, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Inter Miami CF vs New York City FC est disponible en direct sur Apple TV. Pour la saison 2026, l'intégralité du contenu MLS est intégrée dans l'abonnement Apple TV standard, sans pass séparé requis. Tous les matches, y compris les playoffs et la Leagues Cup, sont inclus.

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Comment regarder Inter Miami CF contre New York City FC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Inter Miami CF vs New York City FC : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Inter Miami CF et New York City FC débutera à 15 oct. 2026, 01:30.

Inter Miami CF vs New York City FC Équipes probables

Entraineur

  • K. Gonzalez

Du côté d'Inter Miami, Kily Gonzalez n'a fourni aucune information sur les blessés ou les suspendus avant cette rencontre, et aucun onze probable n'a été communiqué. Des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

New York City FC, de leur côté, se présente sous les ordres de Pascal Jansen sans qu'aucune information sur les absences ou les indisponibilités ne soit disponible pour le moment. La composition probable n'a pas non plus été dévoilée et sera actualisée dès que possible.

MIA

MIA - Forme

NSC
N2-2
CRU
V2-0
SDI
N2-2
COL
D2-1
DCU
V4-0
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
NYC

NYC - Forme

NER
D1-2
RSL
V0-2
RNY
D0-1
ATL
N2-2
CHI
D2-1
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Inter Miami aborde ce match dans une dynamique positive, avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur dernière prestation a été particulièrement convaincante, avec une victoire 4-0 à domicile face à DC United. La seule défaite dans cette série remonte au match face à Columbus Crew, qui s'était imposé 2-1. Sur ces cinq matches, Miami a inscrit dix buts et en a concédé quatre.

NYCFC traverse une période difficile, avec seulement une victoire, un nul et trois défaites lors de leurs cinq derniers matches de MLS. Leur dernière sortie s'est soldée par un revers 2-1 à Chicago Fire FC, et ils ont également cédé 0-1 face à Red Bull New York. Leur seule victoire dans cette série est venue à Real Salt Lake, où ils s'étaient imposés 2-0.

Face à face

Inter Miami CFNulNew York City FC
3
2
0
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
FDM
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
New York City FC badge
New York City FC
NYC
1
FDM
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
0
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
FDM
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
New York City FC badge
New York City FC
NYC
2
FDM
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
FDM
15Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 22 mars 2026, lorsque New York City FC avait reçu Inter Miami et s'était incliné 2-3. Sur les cinq dernières rencontres directes, Miami affiche un bilan largement favorable, avec trois victoires contre aucune pour NYCFC, qui n'a pas battu Miami lors des quatre derniers duels, ne récoltant qu'un seul nul et trois défaites dans cette série.

MLS Est

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Nashville SCNashville SCNSC
2819635922+3763
V
V
V
N
D
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
28131056850+1849
V
D
N
N
N
3
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2814685140+1148
V
V
V
D
D
4
New England RevolutionNew England RevolutionNER
28144104539+646
D
D
V
V
V
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2813785040+1046
V
D
V
N
V
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
28126105645+1142
V
V
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
28114135166-1537
V
D
D
V
V
8
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
28106123852-1436
V
D
V
V
D
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
279995865-736
V
D
N
N
D
10
New York City FCNew York City FCNYC
2889114238+433
D
N
D
V
D
11
Toronto FCToronto FCTFC
28711104152-1132
V
D
D
D
V
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2761293446-1230
D
N
D
N
V
13
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2885154146-529
D
V
V
D
D
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2876153348-1527
D
N
V
N
D
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2866163556-2124
D
V
D
D
D
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

En MLS Est, Inter Miami occupe la deuxième place, ce qui les place parmi les prétendants sérieux à une tête de série en playoffs à l'approche de la fin de saison régulière. New York City FC est dixième, ce qui signifie qu'ils arrivent en Floride dans l'obligation de prendre des points pour rester dans la course aux places qualificatives.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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