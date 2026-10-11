A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 6 11 oct. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Ce match de Premier League entre Hull City et Everton est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez les options de visionnage ci-dessous.

Comment regarder Hull contre Everton avec un VPN

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Hull vs Everton : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 6 11 oct. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Hull et Everton débutera à 11 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Hull, Sergej Jakirovic devra composer sans plusieurs éléments importants. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Ilyas Ansah, Hidemasa Morita, Matt Targett, Brooke Norton-Cuffy et Tim Iroegbunam sont tous indisponibles pour cette rencontre. Le onze probable alignerait Konstantinos Tzolakis dans les buts, devant une défense composée de Semi Ajayi, Lewie Coyle, Nobel Mendy et Ryan Giles, avec John Egan, Regan Slater, Matt Crooks et Sorba Thomas au milieu, et Mohamed Belloumi associé à Oli McBurnie en attaque.

Everton se présente également avec quelques absences. Christian Noergaard, Merlin Roehl et Vitaliy Mykolenko sont blessés et ne feront pas partie du déplacement. David Moyes devrait aligner Jordan Pickford dans les buts, avec Jarrad Branthwaite, Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski et Jake O'Brien en défense. Harrison Armstrong, Brennan Johnson, Jack Grealish, Kiernan Dewsbury-Hall et James Garner sont attendus au milieu, avec Thierno Barry en pointe.

Hull City présente un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Tigers ont été battus 2-1 par Newcastle lors de leur dernier match de Premier League, après avoir partagé les points avec Chelsea sur le score de 2-2. Ils ont également subi une élimination en Carabao Cup face à Sunderland. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Hull a inscrit quatre buts et en a concédé six.

Everton affiche pour sa part un bilan solide de deux victoires et trois nuls, sans la moindre défaite. Les Toffees ont battu Ipswich 1-0 lors de leur dernier match de championnat, et ont également écarté Wolverhampton 1-0 en Carabao Cup. Ils ont tenu en échec Tottenham (0-0) et Manchester United (2-2) en Premier League. Everton a marqué cinq buts et n'en a concédé qu'un seul sur cette période, signe d'une défense particulièrement bien organisée.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte à janvier 2022, en FA Cup, où Everton s'était imposé 3-2 à Hull. En remontant plus loin dans les cinq dernières rencontres répertoriées, le bilan penche en faveur d'Everton, qui s'était notamment imposé 4-0 lors d'un match de Premier League en mars 2017. Les deux équipes ont également partagé les points à deux reprises, sur les scores de 2-2 et 1-1.

En Premier League, Hull City occupe actuellement la huitième place du classement, tandis qu'Everton pointe à la septième position. Les deux équipes sont donc séparées d'un seul rang, ce qui confère à cette rencontre une saveur particulière dans la course au milieu de tableau.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.