A quelle heure commence le jeu ?

Bundesliga - Journée 2 5 sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Hoffenheim - Borussia Dortmund est diffusé en France sur plusieurs plateformes. Retrouvez ci-dessous les chaînes TV et options de live stream disponibles pour suivre le match en direct.

Comment regarder Hoffenheim contre Borussia Dortmund avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Hoffenheim vs Borussia Dortmund : heure du coup d'envoi

Bundesliga - Journée 2 5 sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Le match d'aujourd'hui entre Hoffenheim et Borussia Dortmund débutera à 5 sept. 2026, 15:30.

Du côté d'Hoffenheim, Christian Ilzer devra se passer d'Alexander Prass, seul joueur à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Oliver Baumann dans les buts, une défense composée d'Ozan Kabak, Albian Hajdari et Bernardo, avec Vladimir Coufal dans le couloir droit. Bambase Conte, Wouter Burger et Adam Daghim se partageraient le milieu de terrain, avec Adam Hlozek, Leon Avdullahu et Tim Lemperle en soutien offensif.

Borussia Dortmund aborde ce déplacement avec un groupe sérieusement affaibli. Nico Schlotterbeck, Giannis Konstantelias, Emre Can, Justin Lerma et Mussa Kaba sont tous blessés, tandis que Samuele Inacio est suspendu. Niko Kovac devrait s'appuyer sur Gregor Kobel dans les buts, une défense à quatre avec Joane Gadou, Daniel Svensson et Waldemar Anton, Julian Ryerson dans le couloir droit, et un milieu composé de Marcel Sabitzer, Felix Nmecha et Jobe Bellingham. Konstantinos Karetsas et Maximilian Beier soutiendraient Serhou Guirassy en pointe. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Hoffenheim présente un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Le match le plus récent s'est soldé par une défaite 3-2 contre Cologne en Bundesliga le 29 août. Les Hoffenheimois avaient auparavant décroché une victoire convaincante 4-0 contre Erzgebirge Aue en DFB-Pokal. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, le TSG a inscrit onze buts et en a concédé onze.

Dortmund affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Le BVB a conclu la semaine avec un succès écrasant 5-0 contre HEBC Hamburg en Coupe, après avoir battu le Hamburger SV 2-0 en Bundesliga le 29 août. La défaite 1-2 contre le Bayern Munich en Super Coupe reste la seule contre-performance en compétition officielle. Dortmund a marqué douze buts et en a encaissé sept sur cette période, avec deux victoires consécutives en compétition officielle pour aborder ce déplacement.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 18 avril 2026, lorsqu'Hoffenheim s'est imposé 2-1 à domicile en Bundesliga. Sur les cinq derniers affrontements, le bilan est favorable à Dortmund avec trois victoires contre deux pour Hoffenheim, pour un total de neuf buts inscrits par le BVB et huit par le TSG. Le match du 7 décembre 2025 avait vu Dortmund s'imposer 2-0 à domicile, tandis qu'Hoffenheim avait déjà battu le BVB 2-1 à Sinsheim en avril 2025.

Au classement de Bundesliga, Hoffenheim occupe la 14e place, tandis que Borussia Dortmund pointe à la 5e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.