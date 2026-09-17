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Grenoble vs Clermont Foot : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Grenoble vs Clermont Foot
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Clermont Foot
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Comment regarder le match de Ligue 2 entre Grenoble et Clermont Foot en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Grenoble vs Clermont Foot : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 7
Stade des Alpes

Le match d'aujourd'hui entre Grenoble et Clermont Foot débutera à 18 sept. 2026, 20:00.

Où regarder le match ?

Ce match de Ligue 2 entre Grenoble et Clermont Foot est diffusé en direct à la télévision et en streaming sur les plateformes indiquées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Grenoble vs Clermont Foot Équipes probables

Entraineur

  • O. Frapolli

Du côté de Grenoble, Olivier Frapolli est aux commandes, mais aucune information officielle sur les blessés, les suspendus ou la composition probable n'est disponible pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Chez Clermont Foot, David Guion prépare son groupe sans que des données précises sur les absents ou le onze probable n'aient été communiquées. La composition de l'équipe visiteur sera confirmée plus près de la rencontre.

GRE

GRE - Forme

MET
N0-0
SEN
D4-0
LAV
V0-3
ANN
D1-2
ROD
V0-1
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
CLE

CLE - Forme

SEN
D3-1
DIO
N1-1
SOC
N0-0
DUN
N1-1
BOU
N0-0
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Grenoble présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs en Ligue 2. La formation grenobloise a conclu sa dernière sortie par une victoire 0-1 face à Rodez, après avoir subi une lourde défaite 4-0 contre Saint-Étienne quelques semaines plus tôt. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, l'équipe a inscrit cinq buts et en a encaissé six.

Clermont Foot, de son côté, affiche quatre nuls et une défaite sur la même période, sans la moindre victoire. Les Auvergnats ont partagé les points 0-0 contre Boulogne lors de leur dernier déplacement, et leur seule défaite remonte au 14 août face à Saint-Étienne (3-1). Clermont a marqué trois buts et en a concédé cinq sur ces cinq matchs.

Face à face

GrenobleNulClermont Foot
2
2
1
Ligue 2
Grenoble badge
Grenoble
GRE
2
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
2
FDM
Ligue 2
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
2
Grenoble badge
Grenoble
GRE
1
FDM
Ligue 2
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
0
Grenoble badge
Grenoble
GRE
0
FDM
Ligue 2
Grenoble badge
Grenoble
GRE
3
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
0
Grenoble badge
Grenoble
GRE
1
FDM
7Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est tenue le 3 avril 2026 en Ligue 2, avec un match nul 2-2 à Grenoble. Sur les quatre dernières confrontations en compétition officielle, Clermont Foot compte une victoire, Grenoble en compte une également, et deux matchs se sont conclus sur un score de parité. Le bilan global en buts sur ces quatre rencontres est de six buts pour chaque équipe.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
6501176+1115
D
V
V
V
V
2
ReimsReimsSDR
6330148+612
V
N
V
V
N
3
MontpellierMontpellierMPL
632154+111
V
D
N
V
V
4
Red StarRed StarRED
632166011
V
V
D
N
N
5
Annecy FCAnnecy FCANN
631287+110
D
V
N
D
V
6
MetzMetzMET
623185+39
D
V
N
N
N
7
SochauxSochauxSOC
623134-19
V
N
N
V
N
8
DunkerqueDunkerqueDUN
6222101008
V
N
D
D
N
9
GuingampGuingampEAG
62229908
V
N
N
D
V
10
NancyNancyNAN
62134407
D
D
V
V
D
11
RodezRodezROD
62131112-17
D
D
N
V
D
12
GrenobleGrenobleGRE
6213710-37
V
D
V
D
N
13
DijonDijonDIO
613289-16
V
N
D
N
D
14
BoulogneBoulogneBOU
605123-15
N
N
N
N
D
15
PauPauPAU
612346-25
D
N
N
D
V
16
Clermont FootClermont FootCLE
605135-25
N
N
N
N
D
17
NantesNantesFCN
6114712-54
D
V
N
D
D
18
LavalLavalLAV
6114713-64
D
D
D
N
V
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

Dans le classement de Ligue 2, Grenoble occupe la 12e place, tandis que Clermont Foot est 16e.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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