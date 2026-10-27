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Genoa vs Juventus FC : avant-match, le onze de départ, où voir en direct, streaming, chaînes TV et horaire du match aujourd’hui

Genoa vs Juventus FC
Genoa
Juventus FC
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre Genoa et Juventus FC en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

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Genoa vs Juventus FC : heure du coup d'envoi

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Serie A - Journée 9
Stadio Luigi Ferraris

Le match d'aujourd'hui entre Genoa et Juventus FC débutera à 28 oct. 2026, 20:45.

Sur quelle chaîne passe Genoa vs Juventus ?

Genoa - Juventus est diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN. Il suffit de disposer d'un abonnement actif et de se connecter via l'application sur smart TV ou appareil mobile.

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Avant-match

Genoa vs Juventus FC Équipes probables

3-5-2
Genoa crest
Genoa
GEN
page.match.formation.title
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. FrendrupM. FrendrupStephan El ShaarawiStephan El ShaarawiM. EllertssonM. EllertssonH. TraoreH. TraoreT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-5-2
Genoa

Onze de départ

Juventus FC

Entraineur

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

Du côté du Genoa, Daniele De Rossi devra composer sans plusieurs joueurs : Joi Xheto Nuredini, Djibril Sow, Kingsley Ehizibue, Lorenzo Venturino, Samuel Wiafe et Elias Havel sont tous indisponibles. Le onze probable voit Justin Bijlow dans les buts, une défense à trois composée de Oestigard, Vasquez et Marcandalli, avec Ellertsson, El Shaarawy, Traore, Frendrup et Baldanzi au milieu, et Vitinha associé à Osmajic en attaque.

La Juventus, de son côté, doit faire face à une longue liste d'absents : Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Chico Conceicao, Mehmet Zeki Celik, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara et Augusto Owusu sont tous forfaits. Spalletti devrait reconduire le 3-5-2 de Lecce avec Vicario, Bremer, Gatti et Lucumi en défense, Kalulu et Cambiaso dans les couloirs, Douglas Luiz et Koopmeiners dans l'axe, McKennie en soutien, et le duo Woltemade-Kolo Muani en pointe.

GEN

GEN - Forme

PAR
D2-1
RBU
D2-0
FIO
V2-1
ROM
D2-0
VEN
V1-0
But marqué (encaissé)
4/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
JUV

JUV - Forme

CGL
N1-1
CEL
V1-2
LAZ
D0-3
REN
N2-2
LEC
V0-2
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Genoa présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Le Grifone a battu Venise 1-0 le 25 octobre en Serie A, mais a perdu 2-0 contre la Roma et 2-1 contre Parme lors de cette séquence. Sur ces cinq matchs, Gênes a inscrit cinq buts et en a encaissé sept.

La Juventus affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. Les Turinois ont conclu cette séquence par un succès 2-0 à Lecce, après avoir subi une défaite 3-0 contre la Lazio à domicile. Toutes compétitions confondues, la Juventus a marqué quatre buts et en a concédé cinq lors de ces cinq rencontres.

Face à face

GenoaNulJuventus FC
0
1
4
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FDM
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FDM
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FDM
0Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 6 avril 2026, une victoire 2-0 de la Juventus à domicile en Serie A. Sur les cinq derniers duels directs, la Juventus domine largement avec quatre victoires et un nul, sans la moindre défaite. Le Genoa n'a pas réussi à marquer lors de trois de ces cinq rencontres, tandis que la Juventus a inscrit neuf buts au total sur cette période.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
N
V
3
RomaRomaROM
8530196+1318
N
V
N
N
V
4
Milan ACMilan ACMIL
8530167+918
V
V
N
V
N
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
N
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
N
V
D
V
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
V
D
N
V
D
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
N
D
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
N
V
V
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
83231310+311
N
D
V
N
V
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
83141415-110
N
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BologneBologneBOL
8224810-28
V
D
V
N
D
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
N
D
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
N
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
N
V
19
ParmeParmePAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A, le Genoa occupe la seizième place, une position qui le place dans la zone de turbulences en bas de classement, tandis que la Juventus pointe au septième rang et cherche à réduire l'écart sur les équipes de tête.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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