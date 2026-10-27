Genoa vs Juventus FC : avant-match, le onze de départ, où voir en direct, streaming, chaînes TV et horaire du match aujourd’hui

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Genoa vs Juventus FC : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 9 28 oct. 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

Le match d'aujourd'hui entre Genoa et Juventus FC débutera à 28 oct. 2026, 20:45.

Sur quelle chaîne passe Genoa vs Juventus ?

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Avant-match

Du côté du Genoa, Daniele De Rossi devra composer sans plusieurs joueurs : Joi Xheto Nuredini, Djibril Sow, Kingsley Ehizibue, Lorenzo Venturino, Samuel Wiafe et Elias Havel sont tous indisponibles. Le onze probable voit Justin Bijlow dans les buts, une défense à trois composée de Oestigard, Vasquez et Marcandalli, avec Ellertsson, El Shaarawy, Traore, Frendrup et Baldanzi au milieu, et Vitinha associé à Osmajic en attaque.

La Juventus, de son côté, doit faire face à une longue liste d'absents : Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Chico Conceicao, Mehmet Zeki Celik, Nico Gonzalez, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara et Augusto Owusu sont tous forfaits. Spalletti devrait reconduire le 3-5-2 de Lecce avec Vicario, Bremer, Gatti et Lucumi en défense, Kalulu et Cambiaso dans les couloirs, Douglas Luiz et Koopmeiners dans l'axe, McKennie en soutien, et le duo Woltemade-Kolo Muani en pointe.

Le Genoa présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Le Grifone a battu Venise 1-0 le 25 octobre en Serie A, mais a perdu 2-0 contre la Roma et 2-1 contre Parme lors de cette séquence. Sur ces cinq matchs, Gênes a inscrit cinq buts et en a encaissé sept.

La Juventus affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. Les Turinois ont conclu cette séquence par un succès 2-0 à Lecce, après avoir subi une défaite 3-0 contre la Lazio à domicile. Toutes compétitions confondues, la Juventus a marqué quatre buts et en a concédé cinq lors de ces cinq rencontres.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 6 avril 2026, une victoire 2-0 de la Juventus à domicile en Serie A. Sur les cinq derniers duels directs, la Juventus domine largement avec quatre victoires et un nul, sans la moindre défaite. Le Genoa n'a pas réussi à marquer lors de trois de ces cinq rencontres, tandis que la Juventus a inscrit neuf buts au total sur cette période.

En Serie A, le Genoa occupe la seizième place, une position qui le place dans la zone de turbulences en bas de classement, tandis que la Juventus pointe au septième rang et cherche à réduire l'écart sur les équipes de tête.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.