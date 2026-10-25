France myCANAL Canada Fubo

A quelle heure commence le jeu ?

Bundesliga - Journée 7 25 oct. 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

Le match Fribourg - Bayern Munich est diffusé en direct sur les chaînes et services de streaming listés ci-dessous. Vous pouvez vous abonner directement via les liens disponibles pour ne pas manquer le coup d'envoi.

Comment regarder Fribourg contre Bayern Munich avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Fribourg vs Bayern Munich : heure du coup d'envoi

Bundesliga - Journée 7 25 oct. 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

Le match d'aujourd'hui entre Fribourg et Bayern Munich débutera à 25 oct. 2026, 17:30.

Du côté de Freiburg, Julian Schuster devrait aligner un onze comprenant Mio Backhaus dans les buts, une défense à quatre avec Matthias Ginter et Philipp Treu, et un milieu animé par Maximilian Eggestein et Yannik Engelhardt. Igor Matanovic est attendu en pointe. Florent Muslija et Bruno Ogbus sont blessés et absents.

Le Bayern Munich aborde ce déplacement avec de nombreuses absences. Manuel Neuer (irritation tendineuse au pied), Joshua Kimmich (deuil familial), Jamal Musiala (blessure musculaire), Luis Diaz (élongation musculaire), Min-Jae Kim (contracture musculaire) et Aleksandar Pavlovic (problème au mollet) sont tous forfaits. Aaron Danks devrait aligner Jonas Urbig dans les buts, une charnière Upamecano - Tah, et un couloir gauche confié à Alphonso Davies, avec Michael Olise et Harry Kane comme principaux atouts offensifs.

Freiburg présente un bilan de deux victoires, zéro nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, avec une victoire 3-2 contre Jablonec en Conference League et un revers 2-1 contre Bayer Leverkusen en Bundesliga lors de la journée précédente. Les Breisgauer ont inscrit 10 buts et en ont encaissé 9 sur cette période, signe d'une équipe capable de marquer mais fragile défensivement. Leur dernière sortie, une défaite 3-0 face à Monaco, illustre cette vulnérabilité.

Le Bayern Munich affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs. Le résultat le plus marquant reste la victoire 6-1 contre RB Leipzig en Bundesliga, tandis que les Bavarois ont partagé les points contre Arsenal (2-2) en Ligue des champions lors de leur dernier match. Sur ces cinq rencontres, Munich a marqué 20 buts et en a concédé 8, confirmant une attaque en grande forme malgré les absences.

Lors de leur dernière confrontation, Freiburg avait reçu le Bayern en Bundesliga en avril 2026 et s'était incliné 3-2. Sur les cinq derniers duels entre les deux clubs, le Bayern s'impose comme la formation dominante avec quatre victoires pour un nul, sans défaite. Les Munichois ont inscrit 15 buts contre 9 pour Freiburg sur cette série, dont une victoire écrasante 6-2 à domicile en novembre 2025.

En Bundesliga, Freiburg occupe la troisième place du classement tandis que le Bayern Munich est deuxième, ce qui fait de cette rencontre un duel direct entre deux équipes qui se disputent les premières positions du championnat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.