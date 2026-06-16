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France vs Sénégal: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

France vs Sénégal
France
Sénégal
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre France et Sénégal, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Comment regarder France contre Sénégal avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Contournez les géo-blocages avec ExpressVPNInscrivez-vous ici

France vs Sénégal : heure du coup d'envoi

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Coupe du monde - Grp. I
New York/New Jersey Stadium

Le match d'aujourd'hui entre France et Sénégal débutera à 16 juin 2026, 21:00.

France vs Sénégal Équipes probables

4-2-3-1
France crest
France
FRA
Formation
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Sénégal
SEN
4-3-3
16M. Maignan17W. Saliba5Jules Koundé4D. Upamecano19T. Hernandez20Désiré Doué14A. Rabiot8Aurélien Tchouaméni11M. Olise7Ousmane Dembélé10Kylian Mbappé23M. Diaw19Moussa Niakhaté2M. Sarr25M. Diouf15Krépin Diatta17P. Sarr21H. Diarra8L. Camara10Sadio Mané11N. Jackson18I. Sarr
Sénégal crest
Sénégal
SEN
4-2-3-1
France

Onze de départ

Sénégal

Entraineur

  • D. Deschamps
  • P. Thiaw


Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

FRA
-Forme

Buts marqués (encaissés)
12/6
Match à plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

SEN
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/7
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FRA

Dernier match

SEN

0

0

Nul

1

0

Buts marqués

1
Match à plus de 2,5 buts
0/1
Les deux équipes ont marqué
0/1




Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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