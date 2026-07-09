A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Quarts de finale Boston Stadium

France - Maroc est diffusé en direct en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Les options de télévision et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder France contre Maroc avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

France vs Maroc : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Quarts de finale Boston Stadium

Le match d'aujourd'hui entre France et Maroc débutera à 9 juil. 2026, 22:00.

Du côté français, Didier Deschamps devrait aligner un onze de départ composé de Mike Maignan dans les cages, une défense à quatre avec Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne, un milieu à trois avec Manu Koné, Adrien Rabiot et Michael Olise, et un trio offensif formé de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe français, bien qu'Olise soit sous la menace d'un deuxième avertissement après le rejet de l'appel de la fédération par la FIFA.

Pour le Maroc, Mohamed Ouahbi devrait s'appuyer sur Yassine Bounou dans les buts, une défense composée de Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Issa Diop et Achraf Hakimi, un milieu à trois avec Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi et Neil El Aynaoui, et un trio offensif Brahim Diaz, Bilal El Khannouss et Soufiane Rahimi. Aucun absent n'est à signaler dans le camp marocain. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La France présente un bilan de cinq victoires, aucun match nul et aucune défaite dans cette Coupe du monde 2026. Leur dernier match, le 4 juillet, s'est soldé par un succès 1-0 face au Paraguay grâce à un penalty de Mbappé. Lors de leurs cinq rencontres, les Bleus ont inscrit 12 buts et n'en ont concédé que deux, avec notamment des victoires 3-0 contre la Suède et 4-1 contre la Norvège.

Le Maroc affiche pour sa part quatre victoires et un match nul sur ses cinq derniers matchs. Les Lions de l'Atlas ont battu le Canada 3-0 le 4 juillet et ont également éliminé les Pays-Bas après un match nul 1-1. Leur seul point perdu remonte au match nul contre le Brésil en phase de groupes. Sur l'ensemble de leurs cinq rencontres, ils ont marqué neuf buts et en ont encaissé trois.

La confrontation la plus récente entre les deux sélections remonte au 14 décembre 2022, en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar, avec une victoire 2-0 de la France. Sur les trois rencontres répertoriées, la France s'impose deux fois et les deux équipes se sont quittées sur un match nul lors d'un amical en novembre 2007 (2-2). Le troisième duel, disputé en juin 2000 sur le sol marocain, s'était conclu par un large succès français 5-1.

La France a terminé en tête du Groupe I, tandis que le Maroc s'est qualifié en tant que deuxième du Groupe C.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.