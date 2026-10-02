A quelle heure commence le jeu ?

UEFA Nations League A - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 Stade de France

France - Italie est diffusé en France sur TF1, accessible gratuitement, ainsi que sur myCANAL et Molotov pour les abonnés et utilisateurs de ces plateformes. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder France contre Italie avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

France vs Italie : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League A - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 Stade de France

Le match d'aujourd'hui entre France et Italie débutera à 2 oct. 2026, 20:45.

Du côté de la France, Zinedine Zidane n'a pas communiqué de composition probable ni de liste précise de blessés ou de suspendus. Les informations définitives seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Italie, Roberto Mancini doit faire face au forfait confirmé de Giacomo Raspadori, qui a quitté le rassemblement après des examens médicaux concluant à son indisponibilité. Aucune autre information sur les blessés ou les suspendus n'est disponible à ce stade ; les dernières nouvelles du groupe seront intégrées dès leur publication.

La France présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Les Bleus restent sur deux succès consécutifs en Ligue des Nations, dont une victoire 1-0 contre la Belgique lors de la journée la plus récente, et un succès similaire face à la Turquie. En revanche, les deux sorties en Coupe du monde ont été difficiles : une défaite 6-4 contre l'Angleterre et une élimination 2-0 face à l'Espagne. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, la France a inscrit cinq buts et en a concédé treize.

L'Italie, de son côté, affiche également trois victoires pour deux défaites sur la même période. Les Azzurri ont débuté ce rassemblement de Ligue des Nations par une défaite 2-0 contre la Belgique, avant de rebondir avec une large victoire 4-1 contre la Turquie. Avant cela, deux succès en matchs amicaux contre la Grèce et le Luxembourg avaient préparé le terrain. L'Italie a marqué sept buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Les cinq derniers affrontements entre la France et l'Italie penchent nettement en faveur des Bleus, qui se sont imposés à quatre reprises contre une seule victoire italienne. La rencontre la plus récente, disputée en novembre 2024 en Ligue des Nations, avait vu la France s'imposer 3-1 sur le terrain de l'Italie — résultat qui fait écho au match aller de cette même édition, où les Bleus avaient déjà dominé 3-1 à domicile. La France a inscrit douze buts pour six encaissés sur l'ensemble de ces cinq duels, confirmant une nette supériorité récente dans cette série.

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 France FRA 2 2 0 0 2 0 +2 6 V V 2 Belgique BEL 2 1 0 1 2 1 +1 3 D V 3 Italie ITA 2 1 0 1 4 3 +1 3 V D 4 Turquie TUR 2 0 0 2 1 5 -4 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

En Groupe 1 de la Ligue A de l'UEFA Nations League, la France occupe la première place tandis que l'Italie pointe à la troisième position. Ce match est donc un rendez-vous direct entre le leader et une équipe qui cherche à se relancer pour rester dans la course à la qualification.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.