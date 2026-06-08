La rencontre entre la France et l'Irlande du Nord est diffusée en direct à la télévision et en streaming. Les options de chaîne TV et de live stream sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder France contre Irlande du Nord avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

France vs Irlande du Nord : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre France et Irlande du Nord débutera à 8 juin 2026, 21:10.





Du côté français, Didier Deschamps n'a communiqué aucune composition probable, ni aucun blessé ou suspendu confirmé pour cette rencontre. Des informations supplémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Pour l'Irlande du Nord, Michael O'Neill est dans la même situation : aucun onze probable, aucune absence confirmée n'a été annoncée à ce stade. Les dernières nouvelles seront intégrées dès qu'elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 4 T. Atcheson

La France présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Bleus avaient enchaîné quatre succès consécutifs, dont des victoires contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1) en amical, ainsi que des succès en qualification face à l'Azerbaïdjan (3-1) et l'Ukraine (4-0). Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 2-1 contre la Côte d'Ivoire le 4 juin. Sur ces cinq rencontres, la France a inscrit dix buts et en a concédé sept.

L'Irlande du Nord affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. Leur dernier résultat est une victoire 1-0 contre la Guinée le 4 juin. Avant cela, ils avaient partagé les points avec le Pays de Galles (1-1), perdu contre l'Italie (2-0) en qualification, battu le Luxembourg (1-0), et subi une défaite contre la Slovaquie (1-0). Les Nord-Irlandais ont marqué quatre buts et en ont concédé trois sur ces cinq matchs.





Aucune donnée sur les confrontations directes entre la France et l'Irlande du Nord n'est disponible dans les informations fournies. Il s'agit d'une rencontre rare entre ces deux sélections.









Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.