A quelle heure commence le jeu ?

France - Irak sera diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des options de diffusion disponibles pour suivre le match en direct.

Comment regarder France contre Irak avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

France vs Irak : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre France et Irak débutera à 22 juin 2026, 23:00.

Du côté des Bleus, Didier Deschamps devrait aligner un onze avec Mike Maignan dans les buts, une défense composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne, et un milieu articulé autour d'Adrien Rabiot et Manu Koné. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Michael Olise sont attendus pour soutenir Kylian Mbappé en attaque. Aucun blessé ni suspendu n'est signalé dans l'effectif français à ce stade.

Pour l'Irak, Graham Arnold devrait s'appuyer sur Ahmed Basil Fadhil dans les buts, avec une défense formée d'Akam Hashem, Zaid Tahseen, Merchas Doski et Hussein Ali. Zidane Iqbal et Ibrahim Bayesh animeront le milieu de terrain, tandis qu'Ali Al Hamadi et Ayman Hussein seront attendus en pointe. Aucune absence majeure n'est rapportée dans le camp irakien. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La France présente un bilan de 4 victoires et 1 défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Bleus ont débuté la Coupe du monde par une victoire 3-1 contre le Sénégal le 16 juin, confirmant leur statut de prétendants sérieux. Leur seule contre-performance récente remonte au 4 juin, avec une défaite 1-2 contre la Côte d'Ivoire en match amical. Ils avaient auparavant enchaîné deux succès probants en préparation, notamment un 1-2 au Brésil et un 1-3 en Colombie. Au total sur ces cinq rencontres, les Bleus ont inscrit 10 buts et en ont concédé 7.

L'Irak, lui, affiche un bilan de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur ses cinq derniers matchs. La défaite 1-4 contre la Norvège le 16 juin constitue leur résultat le plus récent. Avant le tournoi, les Lions de Mésopotamie avaient tenu en échec l'Espagne (1-1) en amical et s'étaient imposés face à l'Andorre (1-0) et la Bolivie (2-1) en qualification inter-confédérations. Sur ces cinq matchs, l'Irak a marqué 5 buts et en a concédé 8.

Les données disponibles ne recensent pas de confrontations directes récentes entre la France et l'Irak. Ce France - Irak du 22 juin 2026 en Coupe du monde constitue donc une rencontre dont l'historique immédiat reste à construire.

Dans le Groupe I de la Coupe du monde, la France occupe la deuxième place, tandis que l'Irak pointe à la quatrième et dernière position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.