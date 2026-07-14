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France vs Espagne: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

France vs Espagne
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre France et Espagne, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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La demi-finale France - Espagne est diffusée en clair sur M6, accessible également via M6+ et 6play. Les abonnés beIN SPORTS peuvent suivre le match sur beIN SPORTS 1 ou beIN SPORTS CONNECT. myCANAL et Molotov proposent également le match en direct. Les chaînes TV et options de streaming disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder France contre Espagne avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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France vs Espagne : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre France et Espagne débutera à 14 juil. 2026, 21:00.

France vs Espagne Équipes probables

4-2-3-1
France crest
France
FRA
Formation
Espagne crest
Espagne
ESP
4-2-3-1
16M. Maignan17W. Saliba3L. Digne5Jules Koundé4D. Upamecano20Désiré Doué14A. Rabiot8Aurélien Tchouaméni11M. Olise7Ousmane Dembélé10Kylian Mbappé23U. Simon24M. Cucurella12P. Porro22P. Cubarsi14A. Laporte16Rodri8F. Ruiz10D. Olmo19L. Yamal15A. Baena21M. Oyarzabal
Espagne crest
Espagne
ESP
4-2-3-1
France

Onze de départ

Espagne

Entraineur

  • D. Deschamps
  • L. de la Fuente

Didier Deschamps devrait reconduire un onze inchangé. Mike Maignan sera dans les buts, protégé par une défense à quatre composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Adrien Rabiot et Manu Koné sont attendus au milieu de terrain, avec Michael Olise, Désiré Doué et Ousmane Dembélé en soutien de Kylian Mbappé. Aucune blessure ni suspension n'a été déclarée du côté français ; des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

L'Espagne dispose également d'un effectif au complet. Luis de la Fuente devrait aligner Unai Simon dans les buts, avec Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte et Marc Cucurella en défense. Rodri et Pedri formeront l'axe du milieu, avec Dani Olmo, Alejandro Baena et Lamine Yamal dans le rôle de soutien à Mikel Oyarzabal. Aucune blessure ni suspension n'a été confirmée du côté espagnol.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles
FRA

FRA - Forme

IRQ
V3-0
NOR
V1-4
SWE
V3-0
PAR
V0-1
MAR
V2-0
But marqué (encaissé)
13/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ESP

ESP - Forme

KSA
V4-0
URU
V0-1
AUT
V3-0
POR
V0-1
BEL
V2-1
But marqué (encaissé)
11/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

La France affiche un bilan parfait de cinq victoires en cinq matchs dans ce Mondial 2026. Leur dernière sortie s'est soldée par un succès 2-0 face au Maroc en quarts de finale, avec Mbappé et Dembélé sur la feuille de match. Avant cela, Les Bleus avaient battu le Paraguay 1-0, la Suède 3-0, la Norvège 4-1 et l'Irak 3-0. Sur ces cinq rencontres, la France a inscrit treize buts et gardé quatre cages inviolées, n'encaissant qu'un seul but.

L'Espagne présente le même bilan de cinq victoires consécutives. La Roja a battu la Belgique 2-1 en quarts — leur premier but encaissé du tournoi — après avoir dominé le Portugal 1-0, l'Autriche 3-0, l'Uruguay 1-0 et l'Arabie saoudite 4-0. Au total, l'Espagne a marqué onze buts et gardé trois cages inviolées sur ces cinq matchs.

FRA

Derniers matches

ESP

2

Victoires

0

Nul

3

Victoires

8

Buts marqués

10
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

La confrontation la plus récente entre les deux sélections a eu lieu le 5 juin 2025 en finale de l'UEFA Nations League, avec une victoire espagnole 5-4 — un résultat qui a confirmé la tendance favorable à La Roja dans les duels récents. Avant cela, l'Espagne avait éliminé la France 2-1 en demi-finale de l'Euro 2024, tandis que les Bleus s'étaient imposés 2-1 en finale de la Nations League 2021. Sur les cinq dernières confrontations, l'Espagne mène avec trois victoires contre deux pour la France, les deux équipes ayant combiné seize buts au total.

L'Espagne a terminé en tête du Groupe H, tandis que la France a remporté le Groupe I pour se qualifier pour la phase à élimination directe.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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