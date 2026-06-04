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France vs Côte d'Ivoire: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

France vs Côte d'Ivoire
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Comment regarder le match de Matchs Amicaux entre France et Côte d'Ivoire, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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La chaîne TV et les options de live stream pour France - Côte d'Ivoire sont disponibles ci-dessous.

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Comment regarder France contre Côte d'Ivoire avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

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France vs Côte d'Ivoire : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre France et Côte d'Ivoire débutera à 4 juin 2026, 21:10.

France vs Côte d'Ivoire Équipes probables

4-2-3-1
France crest
France
FRA
Formation
Côte d'Ivoire crest
Côte d'Ivoire
CIV
4-3-3
16M. Maignan15I. Konate5Jules Koundé4D. Upamecano3L. Digne11M. Olise24R. Cherki8A. Tchouameni13N'Golo Kanté10Kylian Mbappé9M. Thuram1Y. Fofana3G. Konan2O. Diomande21E. N'Dicka17G. Doue6S. Fofana8F. Kessie18I. Sangare12E. Wahi11Y. Diomande19N. Pepe
Côte d'Ivoire crest
Côte d'Ivoire
CIV
4-2-3-1
France

Onze de départ

Côte d'Ivoire

Entraineur

  • D. Deschamps
  • E. Fae

Blessures et suspensions


    Du côté des Bleus, Didier Deschamps n'a communiqué aucune composition probable officielle. L'incertitude la plus sérieuse concerne William Saliba : le défenseur central d'Arsenal a aggravé sa blessure au dos lors de la finale de Ligue des Champions face au PSG, et sa participation reste soumise à une évaluation médicale. Aucun forfait ni suspension n'est confirmé à ce stade, et des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

    Pour la Côte d'Ivoire, Emerse Faé n'a pas non plus dévoilé de onze de départ probable. Aucune blessure ni suspension n'est répertoriée dans les données disponibles. Des précisions sur la composition ivoirienne seront communiquées dès que possible.

    Blessures et joueurs suspendus

    Blessures et suspensions

    Blessures et suspensions

    • Pas de joueurs indisponibles

    FRA
    -Forme

    Buts marqués (encaissés)
    14/5
    Match à plus de 2,5 buts
    5/5
    Les deux équipes ont marqué
    4/5

    CIV
    -Forme

    Buts marqués (encaissés)
    13/5
    Match à plus de 2,5 buts
    4/5
    Les deux équipes ont marqué
    2/5

    Les Bleus présentent un bilan de quatre victoires et un nul sur leurs cinq derniers matchs, pour un total de douze buts marqués et cinq encaissés. La victoire la plus récente remonte au 29 mars, avec un succès 3-1 face à la Colombie en match amical, après un 2-1 contre le Brésil trois jours plus tôt. En qualification mondiale, la France avait notamment écrasé l'Ukraine 4-0 avant de concéder un match nul 2-2 contre l'Islande en octobre 2025.

    La Côte d'Ivoire affiche également quatre victoires pour une défaite sur la même période, avec quatorze buts inscrits et six concédés. Les Éléphants restent sur deux succès consécutifs : une victoire 1-0 contre l'Écosse le 31 mars et un large 4-0 contre la Corée du Sud le 28 mars. Leur seule défaite sur ce cycle remonte au 10 janvier, face à l'Égypte lors de la Coupe d'Afrique des Nations (3-2).

    FRA

    Derniers matches

    CIV

    2

    Victoires

    1

    Nul

    0

    5

    Buts marqués

    1
    Match à plus de 2,5 buts
    2/3
    Les deux équipes ont marqué
    1/3


    Les trois dernières confrontations directes entre les deux équipes se sont toutes déroulées en match amical. La rencontre la plus récente date du 25 mars 2022 : la France s'était imposée 2-1 à domicile. Auparavant, les deux sélections s'étaient quittées sur un match nul 0-0 en novembre 2016, tandis que la France l'avait emporté 3-0 lors de leur rencontre d'août 2005. Sur l'ensemble de ces trois matchs, la France s'impose comme l'équipe dominante avec deux victoires, un nul et aucune défaite.



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    Comment regarder sur grand écran

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    Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

    Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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