Matchs Amicaux - Matchs Amicaux Stade de la Beaujoire

La chaîne TV et les options de live stream pour France - Côte d'Ivoire sont disponibles ci-dessous.

Comment regarder France contre Côte d'Ivoire avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

France vs Côte d'Ivoire : heure du coup d'envoi

Matchs Amicaux - Matchs Amicaux Stade de la Beaujoire

Le match d'aujourd'hui entre France et Côte d'Ivoire débutera à 4 juin 2026, 21:10.





Du côté des Bleus, Didier Deschamps n'a communiqué aucune composition probable officielle. L'incertitude la plus sérieuse concerne William Saliba : le défenseur central d'Arsenal a aggravé sa blessure au dos lors de la finale de Ligue des Champions face au PSG, et sa participation reste soumise à une évaluation médicale. Aucun forfait ni suspension n'est confirmé à ce stade, et des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Côte d'Ivoire, Emerse Faé n'a pas non plus dévoilé de onze de départ probable. Aucune blessure ni suspension n'est répertoriée dans les données disponibles. Des précisions sur la composition ivoirienne seront communiquées dès que possible.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 17 W. Saliba Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Les Bleus présentent un bilan de quatre victoires et un nul sur leurs cinq derniers matchs, pour un total de douze buts marqués et cinq encaissés. La victoire la plus récente remonte au 29 mars, avec un succès 3-1 face à la Colombie en match amical, après un 2-1 contre le Brésil trois jours plus tôt. En qualification mondiale, la France avait notamment écrasé l'Ukraine 4-0 avant de concéder un match nul 2-2 contre l'Islande en octobre 2025.

La Côte d'Ivoire affiche également quatre victoires pour une défaite sur la même période, avec quatorze buts inscrits et six concédés. Les Éléphants restent sur deux succès consécutifs : une victoire 1-0 contre l'Écosse le 31 mars et un large 4-0 contre la Corée du Sud le 28 mars. Leur seule défaite sur ce cycle remonte au 10 janvier, face à l'Égypte lors de la Coupe d'Afrique des Nations (3-2).





Les trois dernières confrontations directes entre les deux équipes se sont toutes déroulées en match amical. La rencontre la plus récente date du 25 mars 2022 : la France s'était imposée 2-1 à domicile. Auparavant, les deux sélections s'étaient quittées sur un match nul 0-0 en novembre 2016, tandis que la France l'avait emporté 3-0 lors de leur rencontre d'août 2005. Sur l'ensemble de ces trois matchs, la France s'impose comme l'équipe dominante avec deux victoires, un nul et aucune défaite.









Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.