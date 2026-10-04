France vs Belgique : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

France vs Belgique : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League A - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Stade de France

Le match d'aujourd'hui entre France et Belgique débutera à 5 oct. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Le match France - Belgique est diffusé en France sur TF1, accessible gratuitement, ainsi que sur myCANAL et Molotov pour les abonnés à ces services.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté français, Zinedine Zidane devrait aligner un onze composé de Mike Maignan dans les buts, devant une défense formée de Jeremy Jacquet, Maxence Lacroix, Adrien Truffert et Pierre Kalulu. Le milieu de terrain devrait être animé par Rayan Cherki, Lucas Da Cunha et Eduardo Camavinga, avec Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué en attaque. Aucune blessure ni suspension supplémentaire n'est signalée dans le groupe, en dehors du forfait de Dayot Upamecano, expulsé face à l'Italie et suspendu pour ce match.

Mark van Bommel devrait quant à lui s'appuyer sur Senne Lammens dans les buts, avec une défense composée de Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne et Nathan Ngoy. Romeo Lavia, Nicolas Raskin et Hans Vanaken formeraient le milieu, tandis que Mika Godts, Dodi Lukebakio et Charles De Ketelaere seraient alignés en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe belge à ce stade.

La France affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Bleus ont enchaîné deux succès en Ligue des Nations avant d'être accrochés 1-1 par l'Italie lors de leur dernier match. Leurs deux revers remontent à la Coupe du monde, avec des défaites 0-2 contre l'Espagne et 4-6 contre l'Angleterre. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, la France a inscrit trois buts et en a concédé dix.

La Belgique présente pour sa part trois victoires et deux défaites sur la même période. Les Diables Rouges ont démarré cette Ligue des Nations de la meilleure des manières avec deux succès consécutifs, dont une victoire 3-0 contre la Turquie lors de leur dernier match. Leurs deux défaites sont survenues en Coupe du monde. Au total, la Belgique a marqué huit buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres.

Les deux équipes se sont déjà croisées lors de cette phase de groupes, la Belgique s'imposant 0-1 en France le 28 septembre 2026. En remontant aux cinq dernières confrontations, la France compte trois victoires contre deux pour la Belgique. Les Bleus s'étaient notamment imposés 2-0 à domicile en septembre 2024, tandis que la Belgique avait pris sa revanche 1-2 lors du match retour en octobre de la même année.

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 France FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 N V V 2 Belgique BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 V D V 3 Italie ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 N V D 4 Turquie TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le Groupe 1 de la Ligue des Nations UEFA, la France occupe la première place tandis que la Belgique pointe au deuxième rang, faisant de cette rencontre un véritable duel au sommet.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.