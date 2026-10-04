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France vs Belgique : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

France vs Belgique
France
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UEFA Nations League A

Comment regarder le match de la Ligue des Nations de l'UEFA entre France et Belgique en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

France vs Belgique : heure du coup d'envoi

crest
UEFA Nations League A - Journée 4
Stade de France

Le match d'aujourd'hui entre France et Belgique débutera à 5 oct. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Le match France - Belgique est diffusé en France sur TF1, accessible gratuitement, ainsi que sur myCANAL et Molotov pour les abonnés à ces services.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

France vs Belgique Équipes probables

4-3-3
France crest
France
FRA
Formation
Belgique crest
Belgique
BEL
4-3-3
M. MaignanM. MaignanJ. JacquetJ. JacquetM. LacroixM. LacroixA. TruffertA. TruffertP. KaluluP. KaluluR. CherkiR. CherkiL. Da CunhaL. Da CunhaE. CamavingaE. CamavingaOusmane DembéléOusmane DembéléM. OliseM. OliseDésiré DouéDésiré DouéS. LammensS. LammensB. MecheleB. MecheleM. De CuyperM. De CuyperT. CastagneT. CastagneN. NgoyN. NgoyR. LaviaR. LaviaN. RaskinN. RaskinH. VanakenH. VanakenM. GodtsM. GodtsD. LukebakioD. LukebakioC. De KetelaereC. De Ketelaere
Belgique crest
Belgique
BEL
4-3-3
France

Onze de départ

Belgique

Entraineur

  • Z. Zidane
  • M. van Bommel

Du côté français, Zinedine Zidane devrait aligner un onze composé de Mike Maignan dans les buts, devant une défense formée de Jeremy Jacquet, Maxence Lacroix, Adrien Truffert et Pierre Kalulu. Le milieu de terrain devrait être animé par Rayan Cherki, Lucas Da Cunha et Eduardo Camavinga, avec Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué en attaque. Aucune blessure ni suspension supplémentaire n'est signalée dans le groupe, en dehors du forfait de Dayot Upamecano, expulsé face à l'Italie et suspendu pour ce match.

Mark van Bommel devrait quant à lui s'appuyer sur Senne Lammens dans les buts, avec une défense composée de Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne et Nathan Ngoy. Romeo Lavia, Nicolas Raskin et Hans Vanaken formeraient le milieu, tandis que Mika Godts, Dodi Lukebakio et Charles De Ketelaere seraient alignés en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe belge à ce stade.

FRA

FRA - Forme

ESP
D0-2
ANG
D4-6
TUR
V0-1
BEL
V0-1
ITA
N1-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BEL

BEL - Forme

E-U
V1-4
ESP
D2-1
ITA
V0-2
FRA
D0-1
TUR
V3-0
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

La France affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Bleus ont enchaîné deux succès en Ligue des Nations avant d'être accrochés 1-1 par l'Italie lors de leur dernier match. Leurs deux revers remontent à la Coupe du monde, avec des défaites 0-2 contre l'Espagne et 4-6 contre l'Angleterre. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, la France a inscrit trois buts et en a concédé dix.

La Belgique présente pour sa part trois victoires et deux défaites sur la même période. Les Diables Rouges ont démarré cette Ligue des Nations de la meilleure des manières avec deux succès consécutifs, dont une victoire 3-0 contre la Turquie lors de leur dernier match. Leurs deux défaites sont survenues en Coupe du monde. Au total, la Belgique a marqué huit buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres.

Face à face

FranceNulBelgique
5
0
0
UEFA Nations League A
Belgique badge
Belgique
BEL
0
France badge
France
FRA
1
FDM
UEFA Nations League A
Belgique badge
Belgique
BEL
1
France badge
France
FRA
2
FDM
UEFA Nations League A
France badge
France
FRA
2
Belgique badge
Belgique
BEL
0
FDM
Championnats d'europe
France badge
France
FRA
1
Belgique badge
Belgique
BEL
0
FDM
UEFA Nations League A
Belgique badge
Belgique
BEL
2
France badge
France
FRA
3
FDM
9Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Les deux équipes se sont déjà croisées lors de cette phase de groupes, la Belgique s'imposant 0-1 en France le 28 septembre 2026. En remontant aux cinq dernières confrontations, la France compte trois victoires contre deux pour la Belgique. Les Bleus s'étaient notamment imposés 2-0 à domicile en septembre 2024, tandis que la Belgique avait pris sa revanche 1-2 lors du match retour en octobre de la même année.

Grp. 1

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FranceFranceFRA
321031+27
N
V
V
2
BelgiqueBelgiqueBEL
320151+46
V
D
V
3
ItalieItalieITA
311154+14
N
V
D
4
TurquieTurquieTUR
300318-70
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Dans le Groupe 1 de la Ligue des Nations UEFA, la France occupe la première place tandis que la Belgique pointe au deuxième rang, faisant de cette rencontre un véritable duel au sommet.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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