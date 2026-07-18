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France vs Angleterre: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

France vs Angleterre
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre France et Angleterre, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Comment regarder France contre Angleterre avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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France vs Angleterre : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre France et Angleterre débutera à 18 juil. 2026, 23:00.

France vs Angleterre Équipes probables

4-2-3-1
France crest
France
FRA
Formation
Angleterre crest
Angleterre
ANG
4-2-3-1
16M. Maignan19T. Hernandez15Ibrahima Konaté2M. Gusto26M. Lacroix18Warren Zaïre-Emery13N'Golo Kanté24R. Cherki7Ousmane Dembélé20Désiré Doué10Kylian Mbappé1J. Pickford6M. Guehi26J. Quansah25D. Spence2E. Konsa10J. Bellingham8E. Anderson17M. Rogers11M. Rashford20N. Madueke9H. Kane
Angleterre crest
Angleterre
ANG
4-2-3-1
France

Onze de départ

Angleterre

Entraineur

  • D. Deschamps
  • T. Tuchel

Blessures et suspensions

FRA

FRA - Forme

NOR
V1-4
SWE
V3-0
PAR
V0-1
MAR
V2-0
ESP
D0-2
But marqué (encaissé)
10/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ANG

ANG - Forme

PAN
V0-2
COD
V2-1
MEX
V2-3
NOR
V1-2
ARG
D1-2
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
FRA

Derniers matches

ANG

3

Victoires

1

Nul

1

8

Buts marqués

7
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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