A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Groupama Arena

Les options de chaîne TV et de streaming en direct pour ce match de Ligue Europa sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Ferencvaros contre Plzen avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Ferencvaros vs Plzen : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Groupama Arena

Le match d'aujourd'hui entre Ferencvaros et Plzen débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Ferencvaros, Balazs Borbely n'a pas encore communiqué de composition officielle ni de liste de blessés ou de suspendus. Les détails du groupe seront précisés à l'approche du coup d'envoi.

Viktoria Plzen est dans la même situation : Radoslav Kovac n'a pas encore rendu publics les absents ni la composition probable de son équipe. Ces informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Ferencvaros affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Hongrois ont partagé les points 1-1 avec Debrecen lors de leur dernier match en NB I, après leur belle victoire 1-3 sur la pelouse du Celtic en Ligue Europa. Sur ces cinq rencontres, le club de Budapest a inscrit huit buts et en a concédé sept.

Plzen présente un bilan plus difficile à lire, avec une seule victoire pour trois défaites sur la même période. La correction 0-3 encaissée face à l'Union Saint-Gilloise en Ligue Europa représente le point le plus bas de cette séquence, même si les Tchèques ont réagi avec un succès 3-0 contre Mlada Boleslav en championnat. Ils ont marqué six buts et en ont concédé sept sur leurs cinq derniers matchs.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 au Groupama Arena en septembre 2025, dans le cadre de la Ligue Europa. Sur les trois confrontations directes disputées lors de la saison 2024-25, Plzen tient l'avantage avec une victoire 3-0 à Prague en février 2025, même si Ferencvaros avait décroché un succès 1-0 à domicile quelques jours plus tôt. Au total, les Tchèques ont inscrit cinq buts contre trois pour les Hongrois sur ces trois matchs.

En Ligue Europa, Ferencvaros occupe actuellement la sixième place du classement général, tandis que Viktoria Plzen se trouve en 34e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.