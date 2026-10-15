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Ferencvaros vs Plzen: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Ferencvaros vs Plzen
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Plzen
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Ferencvaros et Plzen, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Les options de chaîne TV et de streaming en direct pour ce match de Ligue Europa sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Ferencvaros contre Plzen avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Ferencvaros vs Plzen : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Ferencvaros et Plzen débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Ferencvaros vs Plzen Équipes probables

Entraineur

  • B. Borbely

Du côté de Ferencvaros, Balazs Borbely n'a pas encore communiqué de composition officielle ni de liste de blessés ou de suspendus. Les détails du groupe seront précisés à l'approche du coup d'envoi.

Viktoria Plzen est dans la même situation : Radoslav Kovac n'a pas encore rendu publics les absents ni la composition probable de son équipe. Ces informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

FTC

FTC - Forme

GYO
V0-3
UJP
N2-2
CEL
V1-3
NYI
N1-1
DEB
N1-1
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
VPL

VPL - Forme

HRA
N0-0
SOL
D2-3
GIL
D0-3
SLP
D2-1
BOL
V3-0
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Ferencvaros affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Hongrois ont partagé les points 1-1 avec Debrecen lors de leur dernier match en NB I, après leur belle victoire 1-3 sur la pelouse du Celtic en Ligue Europa. Sur ces cinq rencontres, le club de Budapest a inscrit huit buts et en a concédé sept.

Plzen présente un bilan plus difficile à lire, avec une seule victoire pour trois défaites sur la même période. La correction 0-3 encaissée face à l'Union Saint-Gilloise en Ligue Europa représente le point le plus bas de cette séquence, même si les Tchèques ont réagi avec un succès 3-0 contre Mlada Boleslav en championnat. Ils ont marqué six buts et en ont concédé sept sur leurs cinq derniers matchs.

Face à face

FerencvarosNulPlzen
1
1
1
Ligue Europa
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Ferencvaros
FTC
1
Plzen badge
Plzen
VPL
1
FDM
Ligue Europa
Plzen badge
Plzen
VPL
3
Ferencvaros badge
Ferencvaros
FTC
0
FDM
Ligue Europa
Ferencvaros badge
Ferencvaros
FTC
1
Plzen badge
Plzen
VPL
0
FDM
2Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/3
Les deux équipes ont marqué1/3

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 au Groupama Arena en septembre 2025, dans le cadre de la Ligue Europa. Sur les trois confrontations directes disputées lors de la saison 2024-25, Plzen tient l'avantage avec une victoire 3-0 à Prague en février 2025, même si Ferencvaros avait décroché un succès 1-0 à domicile quelques jours plus tôt. Au total, les Tchèques ont inscrit cinq buts contre trois pour les Hongrois sur ces trois matchs.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Ferencvaros occupe actuellement la sixième place du classement général, tandis que Viktoria Plzen se trouve en 34e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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