A quelle heure commence le jeu ?

LaLiga - Journée 4 6 sept. 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Valence vs Barcelone est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Les options de chaîne TV et de streaming sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder FC Valence contre FC Barcelone avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

FC Valence vs FC Barcelone : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 4 6 sept. 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Le match d'aujourd'hui entre FC Valence et FC Barcelone débutera à 6 sept. 2026, 16:15.

Carlos Corberan doit composer avec un infirmerie bien remplie à Valence. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez, Justin De Haas et Umar Sadiq sont tous indisponibles pour blessure. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable de Corberan voit Stole Dimitrievski dans les buts, avec Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Arnau Martinez et Mouctar Diakhaby en défense, et Hugo Duro en pointe.

Du côté barcelonais, Hansi Flick est privé de Roony Bardghji, Frenkie de Jong et Jesse Bisiwu, tous blessés. Le statut de Lamine Yamal, absent à l'entraînement en fin de semaine, reste incertain. Le onze probable de Flick comprend Joan Garcia dans les cages, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin et Xavi Espart en défense, Pedri, Marc Bernal et Fermin Lopez au milieu, et Raphinha en attaque. Les compositions seront mises à jour si de nouveaux éléments apparaissent avant le coup d'envoi.

Valence présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur leurs cinq dernières rencontres. Leur seul succès est intervenu en match amical contre Hercules, tandis que leur parcours en LaLiga se résume à deux défaites et un match nul. La plus récente défaite en championnat, 3-1 concédée face au Deportivo de La Corogne le 30 août, illustre les difficultés actuelles de l'équipe. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Valence a marqué trois buts et en a encaissé six.

Barcelone affiche pour sa part un sans-faute total : cinq victoires en cinq matchs. Les Blaugrana ont battu le Rayo Vallecano 5-2, l'Athletic Bilbao 2-0 et Elche 5-0 à l'extérieur en LaLiga, auxquels s'ajoutent deux succès en amical contre Al Ahly (2-1) et Bâle (5-2). Barcelona a inscrit 16 buts et n'en a concédé que quatre sur cette série, avec une clean sheet à leur actif.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 23 mai 2026 en LaLiga, avec une victoire de Valence 3-1 à Mestalla. Avant cela, Barcelone avait dominé les deux confrontations suivantes : une victoire 6-0 à domicile en septembre 2025 et un succès 7-1 en janvier 2025. Sur les cinq derniers face-à-face, Barcelone s'impose trois fois, Valence une fois, et une rencontre s'est soldée par un nul, avec 19 buts marqués par les Catalans contre 6 pour les Valencians.

En LaLiga, Barcelone occupe la première place du classement, tandis que Valence est 18e.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.