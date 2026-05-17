LaLiga - LaLiga Estadio R. Sanchez Pizjuan

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Comment regarder FC Séville contre Real Madrid avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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FC Séville vs Real Madrid : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre FC Séville et Real Madrid débutera à 17 mai 2026, 19:00.





Du côté du FC Séville, I. Romero et Marcao sont tous deux indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable aligné par les locaux devrait être le suivant : Vlachodimos ; Azpilicueta, Oso, G. Suazo, Carmona ; Salas, Vargas, Agoume, Sow ; Adams, Maupay.

Pour le Real Madrid, les absences se concentrent en défense et en attaque : Eder Militão, A. Güler et Rodrygo sont tous forfaits sur blessure. Aucune suspension n'est à déplorer. Le onze probable côté madrilène devrait être : Courtois ; Asencio, F. Garcia, Rüdiger, Alexander-Arnold ; Tchouameni, B. Diaz, Camavinga ; Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue à l'approche du coup d'envoi.

Le FC Séville aborde cette rencontre sur une dynamique positive, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs de LaLiga contre deux défaites. Après avoir cédé face à Osasuna (1-2) et Levante (0-2) fin avril, les Sévillans ont redressé la barre en s'imposant successivement contre la Real Sociedad (1-0), l'Espanyol (2-1) et Villarreal (3-2 à l'extérieur). Sur ces cinq rencontres, ils ont inscrit huit buts et en ont concédé six.

Le Real Madrid présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Merengues ont battu Deportivo Alavés (2-1), fait match nul à Séville face au Bétis (1-1), puis enchaîné deux succès contre l'Espanyol (2-0) et Real Oviedo (2-0). Leur seul revers récent est venu du FC Barcelone (0-2). Madrid a marqué sept buts et en a concédé quatre sur cette période.





Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 20 décembre 2025, lorsque le Real Madrid s'était imposé 2-0 à domicile en LaLiga. Sur les cinq dernières confrontations, Madrid domine largement avec quatre victoires contre aucune pour Séville, le seul match n'ayant pas tourné en faveur des Madrilènes étant le nul 1-1 à Séville en octobre 2023. Le Real Madrid a inscrit neuf buts et n'en a concédé que quatre sur cette série.





En LaLiga, le Real Madrid occupe la deuxième place du classement et reste en course pour le titre, tandis que le FC Séville pointe à la douzième position. Pour les visiteurs, un succès ce soir serait précieux dans la lutte pour le sommet du championnat.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.