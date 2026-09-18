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FC Séville vs FC Barcelone : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

FC Séville vs FC Barcelone
FC Séville
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Comment regarder le match de LaLiga entre FC Séville et FC Barcelone en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

FC Séville vs FC Barcelone : heure du coup d'envoi

crest
LaLiga - Journée 7
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Le match d'aujourd'hui entre FC Séville et FC Barcelone débutera à 19 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Les options de diffusion pour ce match de LaLiga sont disponibles ci-dessous. Vous pouvez suivre la rencontre en direct via les plateformes listées.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

FC Séville vs FC Barcelone Équipes probables

4-2-3-1
FC Séville crest
FC Séville
SEV
Formation
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-2-3-1
O. VlachodimosO. VlachodimosK. SalasK. SalasG. SuazoG. SuazoA. CastrinA. CastrinJ. IglesiasJ. IglesiasM. SierraM. SierraJ. GuridiJ. GuridiY. FofanaY. FofanaL. AgoumeL. AgoumeF. CorreiaF. Correiateam-logoR. UreW. SzczesnyW. SzczesnyE. GarciaE. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRaphinhaRaphinha
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-2-3-1
FC Séville

Onze de départ

FC Barcelone

Entraineur

  • Luis García Plaza
  • H. Flick

Du côté de Séville, Luis García Plaza devrait s'appuyer sur le onze suivant : Vlachodimos ; Kike Salas, Suazo, Castrin, Iglesias ; Sierra, Guridi, Fofana ; Agoume, Correia, Ure. Ruben Vargas, Lucas Stassin et Arouna Sangante sont tous indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler.

Hansi Flick devrait aligner Szczesny dans les buts en l'absence de Joan Garcia, blessé au genou. La ligne défensive projetée comprend Eric Garcia, Gerard Martin, Pau Cubarsi et Xavi Espart, avec Pedri et Rodri au milieu de terrain. Roony Bardghji et Frenkie de Jong manquent à l'appel sur blessure.

SEV

SEV - Forme

ATH
V1-3
ATM
D1-3
ESP
N1-1
VAL
V1-0
COR
V0-1
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BAR

BAR - Forme

RAY
V5-2
VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
But marqué (encaissé)
26/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Séville présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le club andalou reste sur deux succès consécutifs, dont une victoire 1-0 contre Valence. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Séville a inscrit six buts et en a concédé huit, avec une défaite 1-3 concédée face à l'Atlético Madrid en point bas récent.

Barcelone affiche un parcours sans faille avec cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Les Catalans ont notamment écrasé Racing Santander 7-2 lors de leur dernier match de championnat, et ont également dominé Feyenoord 5-1 en Ligue des Champions. Sur ces cinq rencontres, Barcelone a marqué 21 buts et n'en a concédé que 10, confirmant une efficacité offensive redoutable.

Face à face

FC SévilleNulFC Barcelone
1
0
4
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
5
FC Séville badge
FC Séville
SEV
2
FDM
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
4
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
4
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
5
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
FDM
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
9Buts marqués17
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué5/5

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 15 mars 2026, lorsque Barcelone s'était imposé 5-2 à domicile en LaLiga. Sur les cinq dernières confrontations, Barcelone domine largement avec quatre victoires contre une seule pour Séville, inscrivant au total 17 buts contre 9 encaissés. Le seul succès sévillan dans cette série date d'octobre 2025, avec un 4-1 à domicile.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
6600286+2218
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
V
V
D
V
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
650186+215
V
V
V
D
V
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
V
V
D
V
N
5
FC SévilleFC SévilleSEV
641196+313
V
V
N
D
V
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
6312116+510
D
D
V
V
N
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
D
N
V
V
N
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
N
V
V
D
D
9
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
D
V
D
V
D
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
V
D
V
D
N
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
N
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
D
D
D
V
V
14
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
V
D
D
D
N
15
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
N
V
N
D
16
GetafeGetafeGET
612337-45
D
N
N
D
V
17
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
18
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
N
N
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
6114210-84
V
D
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
6033311-83
D
N
N
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En LaLiga, Barcelone occupe la première place du classement, tandis que Séville pointe à la cinquième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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