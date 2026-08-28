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FC Séville vs Atlético Madrid : heure, chaîne et diffusion en direct et tout sur les équipes

FC Séville vs Atlético Madrid
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Comment regarder le match de LaLiga entre FC Séville et l'Atlético Madrid en direct. GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi et où regarde en direct.

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LaLiga - Journée 3
Estadio R. Sanchez Pizjuan

FC Séville - Atlético Madrid : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre FC Séville et Atlético Madrid débutera à 29 août 2026, 21:30.

Comment regarder le match?

FC Séville - Atlético Madrid est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour regarder le match en direct sur DAZN et Disney+.

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Comment le regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Détails des équipes

FC Séville vs Atlético Madrid Équipes probables

4-2-3-1
FC Séville crest
FC Séville
SEV
Formation
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
1O. Vlachodimos17G. Suazo2J. Iglesias4K. Salas5A. Castrin10G. Fernandez3J. Diaz18J. Guridi30M. Sierra6L. Agoume9R. Ure13J. Oblak18M. Pubill14M. Llorente17D. Hancko22A. Grimaldo20G. Simeone5J. Cardoso8P. Barrios10A. Baena11A. Lookman7K. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
FC Séville

Onze de départ

Atlético Madrid

Entraineur

  • Luis García Plaza
  • D. Simeone

Du côté de Séville, Luis García Plaza sera privé d'Alfon González, Marcao et Ruben Vargas, tous trois indisponibles sur blessure. Le onze probable aligné par le technicien espagnol devrait être le suivant : Vlachodimos ; Suazo, Iglesias, Kike Salas, Castrin ; Gerard Fernandez, Julio Diaz, Guridi ; Sierra, Agoume, Robbie Ure.

L'Atlético Madrid se déplace avec ses propres absences. Diego Simeone ne pourra pas compter sur Alexander Sørloth, Obed Vargas et Thomas Lemar, tous blessés. Robin Le Normand est quant à lui suspendu. Le onze probable côté madrilène : Oblak ; Pubill, Llorente, Hancko, Grimaldo ; Giuliano Simeone, Cardoso, Barrios ; Baena, Lookman, Kang-In Lee. Des mises à jour seront apportées au plus proche du coup d'envoi si la situation évolue.

SEV

SEV - Forme

NEC
V1-2
UTR
V0-1
B04
D2-1
RAY
V2-1
ATH
V1-3
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ATM

ATM - Forme

MUN
D2-1
MCI
D3-1
OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
N2-2
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

FC Séville présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties. La seule contre-performance est une défaite 2-1 en match amical face au Bayer Leverkusen. En championnat, les Andalous ont remporté leurs deux rencontres, dont la plus récente, une victoire 1-3 à Athletic Bilbao le 22 août. Séville a également battu Utrecht et NEC Nimègue lors de sa préparation estivale.

L'Atlético Madrid affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La dernière sortie en date est un match nul 2-2 à Villarreal en LaLiga le 23 août. Les Madrilènes avaient auparavant battu Malaga 2-0 lors de leur entrée en lice en championnat. En préparation, l'Atlético s'était imposé 2-1 face à Marseille mais avait subi deux revers, 3-1 contre Manchester City et 2-1 face à Manchester United. Sur ces cinq matchs, le club de la capitale a inscrit huit buts et en a concédé sept.

Face à face

FC SévilleNulAtlético Madrid
2
0
3
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
LaLiga
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
3
FC Séville badge
FC Séville
SEV
0
FDM
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
FDM
LaLiga
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
FC Séville badge
FC Séville
SEV
3
FDM
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
FDM
7Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 11 avril 2026 en LaLiga, avec une victoire de Séville à domicile sur le score de 2-1. Avant cela, l'Atlético s'était largement imposé 3-0 à la maison en novembre 2025. Sur les cinq derniers affrontements en LaLiga, les deux équipes se partagent les victoires : l'Atlético s'est imposé à deux reprises, Séville à deux reprises également, avec une cinquième rencontre remportée par Séville en février 2024 sur le score de 1-0.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
V
N
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220070+76
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
4
FC SévilleFC SévilleSEV
220052+36
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220020+26
V
V
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
N
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
N
8
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
V
D
N
9
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
210142+23
D
V
10
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
N
N
12
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
D
N
N
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
N
D
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
D
N
15
FC ValenceFC ValenceVAL
201101-11
D
N
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
N
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
N
D
18
ElcheElcheELC
301239-61
D
D
N
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
D
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

Au classement de la LaLiga, FC Séville occupe actuellement la troisième place, tandis que l'Atlético Madrid est sixième.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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