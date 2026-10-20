Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoFC Porto
Estadio do Dragao
team-logoPSV
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
GOAL-e
Avec le concours de

FC Porto vs PSV: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

FC Porto vs PSV
FC Porto
PSV
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre FC Porto et PSV, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Estadio do Dragao
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

En France, FC Porto - PSV Eindhoven est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

Comment regarder FC Porto contre PSV avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

FC Porto vs PSV : heure du coup d'envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Estadio do Dragao

Le match d'aujourd'hui entre FC Porto et PSV débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

FC Porto vs PSV Équipes probables

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
page.match.formation.title
PSV crest
PSV
PSV
4-2-3-1
D. CostaD. CostaF. MouraF. MouraJ. KiwiorJ. KiwiorM. FernandesM. FernandesP. RosarioP. RosarioA. VarelaA. VarelaG. VeigaG. VeigaV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. SilvaB. SainzB. Sainzteam-logoPepeM. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestE. BajraktarevicE. BajraktarevicMauro JuniorMauro JuniorK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicN. FernandezN. FernandezS. MijnansS. Mijnans
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
FC Porto

Onze de départ

PSV

Entraineur

  • F. Farioli
  • P. Bosz

Du côté de Porto, Francesco Farioli devrait aligner un onze comprenant Diogo Costa dans les buts, avec une défense organisée autour de Jakub Kiwior et Martim Fernandes. William Gomes et Vasco Sousa sont tous deux blessés et ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

PSV aborde ce déplacement avec un infirmerie bien remplie : Jerdy Schouten, Alassane Plea, Kilian Sildillia, Paul Wanner, Ricardo Pepi, Sam Lammers et Sami Ouaissa sont tous forfaits. Peter Bosz devrait s'appuyer sur Matej Kovar dans les buts, avec Ivan Perisic et Filip Kostic attendus dans le onze de départ. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

POR

POR - Forme

CAP
V1-4
BEN
V3-1
COR
V1-3
MAR
V1-2
BET
D3-2
But marqué (encaissé)
14/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
PSV

PSV - Forme

SPA
V4-1
TWE
D3-2
HEE
V2-0
RBL
D1-0
HAA
D2-1
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Porto présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est justement cette défaite 3-2 contre le Betis en Ligue des Champions. Avant cela, Porto avait enchaîné quatre succès consécutifs, dont une victoire 3-1 contre Benfica et un succès 4-1 contre Casa Pia AC en Liga Portugal. Les Dragons ont inscrit onze buts et en ont concédé sept sur cette période.

PSV a enregistré deux victoires, aucun match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Après une victoire 2-0 contre Heerenveen, les Néerlandais ont enchaîné deux revers : 1-0 contre le RB Leipzig en Ligue des Champions, puis 2-1 contre l'ADO La Haye en Eredivisie. Sur ces cinq matchs, PSV a marqué huit buts et en a concédé cinq.

Face à face

FC PortoNulPSV
0
0
1
Jeux d'amitié des clubs
PSV badge
PSV
PSV
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
FDM
0Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/1
Les deux équipes ont marqué0/1

La seule confrontation répertoriée entre ces deux clubs remonte au 21 juillet 2016, lors d'un match amical remporté par PSV 3-0 à domicile face à Porto. Il s'agit donc d'un duel aux précédents très limités, ce qui rend cette rencontre de Ligue des Champions presque inédite sur le plan compétitif.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans la phase de ligue de la Ligue des Champions, Porto occupe la 30e place et PSV la 26e. Les deux équipes se trouvent dans la partie basse du classement, ce qui donne à cette rencontre une importance capitale pour leurs ambitions de qualification vers les phases à élimination directe.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google