A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

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Comment regarder FC Porto contre PSV avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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FC Porto vs PSV : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Le match d'aujourd'hui entre FC Porto et PSV débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Porto, Francesco Farioli devrait aligner un onze comprenant Diogo Costa dans les buts, avec une défense organisée autour de Jakub Kiwior et Martim Fernandes. William Gomes et Vasco Sousa sont tous deux blessés et ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

PSV aborde ce déplacement avec un infirmerie bien remplie : Jerdy Schouten, Alassane Plea, Kilian Sildillia, Paul Wanner, Ricardo Pepi, Sam Lammers et Sami Ouaissa sont tous forfaits. Peter Bosz devrait s'appuyer sur Matej Kovar dans les buts, avec Ivan Perisic et Filip Kostic attendus dans le onze de départ. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

FC Porto présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est justement cette défaite 3-2 contre le Betis en Ligue des Champions. Avant cela, Porto avait enchaîné quatre succès consécutifs, dont une victoire 3-1 contre Benfica et un succès 4-1 contre Casa Pia AC en Liga Portugal. Les Dragons ont inscrit onze buts et en ont concédé sept sur cette période.

PSV a enregistré deux victoires, aucun match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Après une victoire 2-0 contre Heerenveen, les Néerlandais ont enchaîné deux revers : 1-0 contre le RB Leipzig en Ligue des Champions, puis 2-1 contre l'ADO La Haye en Eredivisie. Sur ces cinq matchs, PSV a marqué huit buts et en a concédé cinq.

La seule confrontation répertoriée entre ces deux clubs remonte au 21 juillet 2016, lors d'un match amical remporté par PSV 3-0 à domicile face à Porto. Il s'agit donc d'un duel aux précédents très limités, ce qui rend cette rencontre de Ligue des Champions presque inédite sur le plan compétitif.

Dans la phase de ligue de la Ligue des Champions, Porto occupe la 30e place et PSV la 26e. Les deux équipes se trouvent dans la partie basse du classement, ce qui donne à cette rencontre une importance capitale pour leurs ambitions de qualification vers les phases à élimination directe.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.