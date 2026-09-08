A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

En France, ce match de Ligue des Champions entre FC Porto et Manchester City est diffusé en direct sur Canal+ Sport et accessible en streaming via myCANAL. Les options de visionnage sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder FC Porto contre Manchester City avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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FC Porto vs Manchester City : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Le match d'aujourd'hui entre FC Porto et Manchester City débutera à 8 sept. 2026, 21:00.

Du côté de Porto, Francesco Farioli sera privé de Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa et Vasco Sousa, tous blessés. Jan Bednarek est suspendu et ne pourra pas prendre part au match. Le onze probable de Farioli devrait s'articuler autour de Diogo Costa dans les buts, avec une défense comprenant Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa et Jakub Kiwior. Santiago Gimenez est attendu en pointe, soutenu par Gabriel Veiga et William Gomes.

Enzo Maresca devra se passer de Jeremy Doku, seul joueur blessé dans l'effectif citizen. Aucune suspension n'est à signaler du côté de Manchester City. Le onze probable de Maresca devrait voir Gianluigi Donnarumma dans les buts, une défense à quatre avec Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi et Josko Gvardiol, et Erling Haaland en pointe avec Iliman Ndiaye et Antoine Semenyo à ses côtés.

FC Porto traverse une forme exceptionnelle avec cinq victoires en cinq matchs en Liga Portugal, sans la moindre défaite ni match nul. Les Dragons ont inscrit sept buts et n'en ont concédé que trois sur cette période, avec notamment un succès 2-0 contre Arouca et un 0-3 à Academico Viseu. Porto a remporté chacune de ses cinq dernières sorties, affichant une régularité remarquable à l'approche de cette échéance européenne.

Manchester City présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Citizens ont battu Crystal Palace 4-1 et Bournemouth 2-1 en Premier League, avant de s'imposer 1-0 contre Coventry City lors du dernier match de championnat. La seule défaite sur cette séquence remonte au Community Shield perdu 3-0 face à Arsenal. City a marqué neuf buts et en a concédé cinq sur cette période.

La dernière confrontation entre les deux équipes en Ligue des Champions remonte au 1er décembre 2020, avec un match nul 0-0 à l'Estadio do Dragao. Quelques semaines plus tôt, le 21 octobre 2020, City s'était imposé 3-1 à domicile lors de la phase de groupes. En remontant aux duels en Ligue Europa de 2012, Manchester City avait largement dominé les deux confrontations, avec un 4-0 à l'Etihad et une victoire 2-1 au Dragao. Sur les quatre rencontres répertoriées, City affiche deux victoires, un nul et une défaite, avec neuf buts marqués pour deux encaissés.

Au classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions, FC Porto et Manchester City occupent tous les deux la première place, ce qui illustre l'enjeu de cette confrontation directe au sommet.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.