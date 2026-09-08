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FC Porto vs Manchester City: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

FC Porto vs Manchester City
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre FC Porto et Manchester City, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue des Champions - Journée 1
Estadio do Dragao
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En France, ce match de Ligue des Champions entre FC Porto et Manchester City est diffusé en direct sur Canal+ Sport et accessible en streaming via myCANAL. Les options de visionnage sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder FC Porto contre Manchester City avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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FC Porto vs Manchester City : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 1
Estadio do Dragao

Le match d'aujourd'hui entre FC Porto et Manchester City débutera à 8 sept. 2026, 21:00.

FC Porto vs Manchester City Équipes probables

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Formation
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
D. CostaD. CostaN. PerezN. Perezteam-logoF. Mourateam-logoA. CostaJ. KiwiorJ. Kiwiorteam-logoP. RosarioI. HwangI. HwangG. VeigaG. Veigateam-logoPepeS. GimenezS. GimenezW. GomesW. GomesG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiI. NdiayeI. NdiayeA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Porto

Onze de départ

Manchester City

Entraineur

  • F. Farioli
  • E. Maresca

Du côté de Porto, Francesco Farioli sera privé de Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa et Vasco Sousa, tous blessés. Jan Bednarek est suspendu et ne pourra pas prendre part au match. Le onze probable de Farioli devrait s'articuler autour de Diogo Costa dans les buts, avec une défense comprenant Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa et Jakub Kiwior. Santiago Gimenez est attendu en pointe, soutenu par Gabriel Veiga et William Gomes.

Enzo Maresca devra se passer de Jeremy Doku, seul joueur blessé dans l'effectif citizen. Aucune suspension n'est à signaler du côté de Manchester City. Le onze probable de Maresca devrait voir Gianluigi Donnarumma dans les buts, une défense à quatre avec Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi et Josko Gvardiol, et Erling Haaland en pointe avec Iliman Ndiaye et Antoine Semenyo à ses côtés.

POR

POR - Forme

ALV
V2-0
RA
V0-2
ARO
V2-0
VIS
V0-3
MOR
V2-1
But marqué (encaissé)
11/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
MCI

MCI - Forme

ATM
V3-1
ARS
D3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
COV
V1-0
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Porto traverse une forme exceptionnelle avec cinq victoires en cinq matchs en Liga Portugal, sans la moindre défaite ni match nul. Les Dragons ont inscrit sept buts et n'en ont concédé que trois sur cette période, avec notamment un succès 2-0 contre Arouca et un 0-3 à Academico Viseu. Porto a remporté chacune de ses cinq dernières sorties, affichant une régularité remarquable à l'approche de cette échéance européenne.

Manchester City présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Citizens ont battu Crystal Palace 4-1 et Bournemouth 2-1 en Premier League, avant de s'imposer 1-0 contre Coventry City lors du dernier match de championnat. La seule défaite sur cette séquence remonte au Community Shield perdu 3-0 face à Arsenal. City a marqué neuf buts et en a concédé cinq sur cette période.

Face à face

FC PortoNulManchester City
0
1
3
Ligue des Champions
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FDM
Ligue des Champions
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
FDM
Ligue Europa
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
FDM
Ligue Europa
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FDM
2Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/4
Les deux équipes ont marqué2/4

La dernière confrontation entre les deux équipes en Ligue des Champions remonte au 1er décembre 2020, avec un match nul 0-0 à l'Estadio do Dragao. Quelques semaines plus tôt, le 21 octobre 2020, City s'était imposé 3-1 à domicile lors de la phase de groupes. En remontant aux duels en Ligue Europa de 2012, Manchester City avait largement dominé les deux confrontations, avec un 4-0 à l'Etihad et une victoire 2-1 au Dragao. Sur les quatre rencontres répertoriées, City affiche deux victoires, un nul et une défaite, avec neuf buts marqués pour deux encaissés.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions, FC Porto et Manchester City occupent tous les deux la première place, ce qui illustre l'enjeu de cette confrontation directe au sommet.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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