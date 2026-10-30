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FC Fleury 91 vs Paris 13 Atletico : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 11 31 oct. 2026 - 09:45

Le match d'aujourd'hui entre FC Fleury 91 et Paris 13 Atletico débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Où voir le match en direct aujourd'hui ?

FC Fleury 91 - Paris 13 Atlético est diffusé en direct sur DAZN, Molotov et Ligue 1+. Retrouvez les options de streaming disponibles ci-dessous.

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Avant-match

Du côté de FC Fleury 91, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les blessés, les suspendus ou le onze probable. Ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Paris 13 Atlético est dans la même situation : aucun élément sur les absences ou la composition pressentie n'a été communiqué. Les informations seront complétées dès qu'elles seront disponibles.

FC Fleury 91 présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. La formation a enchaîné trois succès consécutifs, dont une victoire 3-2 contre Caen et un succès 0-1 à Bourg-Péronnas en Ligue 3. Sur ces cinq rencontres, Fleury a inscrit sept buts et en a concédé sept également, dont la défaite 1-2 contre SC Aubagne Air Bel.

Paris 13 Atlético affiche de son côté un bilan de trois victoires, un nul et une défaite. Les Parisiens ont battu Rouen 3-1 lors de leur dernier match de championnat et ont concédé leur seule défaite à Concarneau sur le score de 2-1. Sur l'ensemble de leurs cinq dernières sorties, ils ont marqué six buts et en ont encaissé quatre.

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en Ligue 3 le 30 janvier 2026, avec une victoire 1-0 de FC Fleury 91 à domicile. Avant cela, Paris 13 Atlético s'était imposé 1-0 chez lui en août 2025, également en Ligue 3. Sur les cinq dernières rencontres recensées entre les deux équipes, chaque club compte deux victoires pour un match nul, avec un total de cinq buts marqués de part et d'autre.

En Ligue 3, FC Fleury 91 occupe la neuvième place et Paris 13 Atlético la dixième. Les deux équipes sont proches l'une de l'autre au classement, ce qui donne à cette rencontre une dimension directe dans la course au milieu de tableau.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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