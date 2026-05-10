LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Nous pouvons percevoir une commission si vous souscrivez un abonnement via l'un de nos liens.

Les options de chaîne TV et de live stream pour FC Barcelone - Real Madrid sont indiquées ci-dessous. En France, la rencontre est diffusée sur beIN SPORTS 1, accessible via le Pass Sport. Les abonnés peuvent regarder le match en direct sur la plateforme.

Si vous voyagez à l'étranger le jour du match, un réseau privé virtuel (VPN) vous permet d'accéder aux services de streaming auxquels vous êtes normalement abonné depuis votre pays, en contournant les restrictions géographiques.

Comment regarder FC Barcelone contre Real Madrid avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

FC Barcelone vs Real Madrid : heure du coup d'envoi

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Real Madrid débutera à 10 mai 2026, 21:00.





Du côté de Barcelone, Lamine Yamal et J. Torrents sont indisponibles sur blessure. Hansi Flick devrait s'appuyer sur un onze de départ comprenant J. Garcia, J. Cancelo, P. Cubarsi, G. Martin, E. Garcia, Gavi, F. Lopez, D. Olmo, Pedri, M. Rashford et R. Lewandowski. Aucune suspension n'est à signaler pour les Blaugrana.

Le Real Madrid se présente avec un effectif également touché par les blessures : Eder Militao, A. Guler, F. Mendy, D. Carvajal, F. Valverde et Rodrygo sont tous forfaits. L'équipe probable d'Arbeloa s'articule autour de T. Courtois dans les buts, avec une défense composée de D. Huijsen, T. Alexander-Arnold, F. Garcia et Antonio Rüdiger, et un secteur offensif emmené par Kylian Mbappé, Vinicius Junior et B. Diaz. Aucune suspension n'est à déplorer non plus du côté madrilène.

Barcelone traverse une séquence de cinq victoires en cinq matchs, toutes compétitions confondues. Les Catalans ont inscrit dix buts sur cette période et n'en ont concédé que cinq. Leur dernier match en date, une victoire 1-2 à Osasuna en LaLiga, confirme leur régularité loin du Camp Nou. Plus tôt dans ce cycle, Barcelone avait également disposé de l'Atletico Madrid 1-2 en quart de finale de Ligue des Champions.

Le Real Madrid présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq dernières sorties, avec toutefois une élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich 4-3. Les Madrilènes ont tenu le nul 1-1 contre Bétis Séville et Girona lors de leurs deux derniers matchs de championnat avant de battre l'Espanyol 0-2 le 3 mai. Au total, le Real a marqué sept buts et en a encaissé huit sur cette série.





La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 11 janvier 2026, en Super Coupe, avec une victoire 3-2 de Barcelone face au Real Madrid. Sur les cinq derniers affrontements directs, Barcelone compte trois victoires contre une pour le Real, avec un match qui s'est soldé par une victoire madrilène 2-1 en LaLiga en octobre 2025 au Santiago Bernabeu. Les confrontations récentes ont été prolifiques : les deux équipes ont combiné pour vingt buts sur ces cinq rencontres.





En LaLiga, Barcelone occupe la première place du classement et le Real Madrid la deuxième. Un point ou un écart de points entre les deux équipes donne à ce Clasico une dimension directe dans la course au titre : une victoire madrilène relancerait complètement la compétition, tandis qu'un succès catalan renforcerait le leadership des Blaugrana à quelques journées de la fin.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.