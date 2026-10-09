Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
LaLiga
team-logoFC Barcelone
Spotify Camp Nou
team-logoGetafe
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Disney+
GOAL-e
Avec le concours de

FC Barcelone vs Getafe : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

FC Barcelone vs Getafe
FC Barcelone
Getafe
LaLiga

Comment regarder le match de La Liga entre FC Barcelone et Getafe en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

FC Barcelone vs Getafe : heure du coup d'envoi

crest
LaLiga - Journée 8
Spotify Camp Nou

Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Getafe débutera à 10 oct. 2026, 18:30.

Où regarder le match ?

Ce match de LaLiga entre le FC Barcelone et Getafe est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Disney+

Disney+

Cliquez ic

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusl-eé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Aperçu du match

FC Barcelone vs Getafe Équipes probables

4-2-3-1
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Formation
Getafe crest
Getafe
GET
5-3-2
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRodriRodriK. AdeyemiK. AdeyemiPedriPedriG. JesusG. JesusD. SoriaD. SoriaZ. RomeroZ. RomeroDjeneDjeneA. GarciaA. GarciaN. GudeljN. GudeljJ. MojicaJ. MojicaO. MangalaO. MangalaR. TerratsR. Terratsteam-logoF. SerranoE. UnalE. UnalI. AzonI. Azon
Getafe crest
Getafe
GET
4-2-3-1
FC Barcelone

Onze de départ

Getafe

Entraineur

  • H. Flick
  • P. Bordalas

Du côté du FC Barcelone, Hans-Dieter Flick devra composer sans plusieurs éléments importants. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu, Eric Garcia et Raphinha sont tous indisponibles pour blessure. Le onze probable alignerait Livakovic dans les buts, une défense composée de Cancelo, Martin, Cubarsi et Koundé, avec Yamal, Fermin Lopez, Rodri, Gordon et Pedri au milieu, et Gabriel Jesus en pointe.

Getafe sera également privé de plusieurs joueurs. Christantus Uche, Juan Miguel Juanmi Lopez, Kiko, Abdelkabir Abqar et Martin Satriano sont tous blessés et absents. Pepe Bordalas devrait s'appuyer sur un bloc défensif solide autour de Djene et Gudelj, avec Borja Mayoral et Enes Unal pour porter le danger offensif.

BAR

BAR - Forme

VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
But marqué (encaissé)
24/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
GET

GET - Forme

OSA
D1-0
CEL
N1-1
COR
N1-1
BET
D1-0
MAL
V1-0
But marqué (encaissé)
3/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le FC Barcelone présente un bilan parfait lors de ses cinq dernières rencontres, avec cinq victoires en cinq matchs. Les Catalans ont inscrit 19 buts et n'en ont concédé que 3 sur cette période, une statistique qui reflète une efficacité offensive et une solidité défensive remarquables. Leur dernier match en LaLiga s'est conclu par un succès 1-3 à Séville, et ils avaient auparavant écrasé Racing Santander 7-2 à domicile.

Getafe affiche un bilan plus contrasté, avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Azulones ont remporté 1-0 face à Malaga lors de leur dernière sortie, mais ont subi des revers contre Osasuna et le Bétis Séville, les deux fois sur le score de 1-0. L'équipe de Bordalas a marqué 4 buts et en a encaissé 3 sur cette séquence, un bilan offensif limité face à l'armada barcelonaise.

Face à face

FC BarceloneNulGetafe
4
1
0
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
FDM
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
FDM
11Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte à avril 2026, lorsque Barcelone s'était imposé 2-0 sur la pelouse de Getafe en LaLiga. Sur les cinq derniers duels recensés, le FC Barcelone domine nettement avec trois victoires, un nul et une seule défaite évitée. Les Catalans ont inscrit 10 buts pour 2 encaissés sur l'ensemble de ces rencontres, un écart qui illustre la supériorité historique récente des Blaugrana dans ce duel.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
83141110+110
V
D
D
V
N
9
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
10
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
11
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
12
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
8035313-103
D
D
D
N
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En LaLiga, le FC Barcelone occupe la première place du classement, tandis que Getafe pointe à la onzième position. L'écart entre les deux formations reflète la différence de trajectoire des deux clubs en ce début de saison.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google