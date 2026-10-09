FC Barcelone vs Getafe : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

FC Barcelone vs Getafe : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 8 10 oct. 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Getafe débutera à 10 oct. 2026, 18:30.

Où regarder le match ?

Ce match de LaLiga entre le FC Barcelone et Getafe est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusl-eé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Aperçu du match

Du côté du FC Barcelone, Hans-Dieter Flick devra composer sans plusieurs éléments importants. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu, Eric Garcia et Raphinha sont tous indisponibles pour blessure. Le onze probable alignerait Livakovic dans les buts, une défense composée de Cancelo, Martin, Cubarsi et Koundé, avec Yamal, Fermin Lopez, Rodri, Gordon et Pedri au milieu, et Gabriel Jesus en pointe.

Getafe sera également privé de plusieurs joueurs. Christantus Uche, Juan Miguel Juanmi Lopez, Kiko, Abdelkabir Abqar et Martin Satriano sont tous blessés et absents. Pepe Bordalas devrait s'appuyer sur un bloc défensif solide autour de Djene et Gudelj, avec Borja Mayoral et Enes Unal pour porter le danger offensif.

Le FC Barcelone présente un bilan parfait lors de ses cinq dernières rencontres, avec cinq victoires en cinq matchs. Les Catalans ont inscrit 19 buts et n'en ont concédé que 3 sur cette période, une statistique qui reflète une efficacité offensive et une solidité défensive remarquables. Leur dernier match en LaLiga s'est conclu par un succès 1-3 à Séville, et ils avaient auparavant écrasé Racing Santander 7-2 à domicile.

Getafe affiche un bilan plus contrasté, avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Azulones ont remporté 1-0 face à Malaga lors de leur dernière sortie, mais ont subi des revers contre Osasuna et le Bétis Séville, les deux fois sur le score de 1-0. L'équipe de Bordalas a marqué 4 buts et en a encaissé 3 sur cette séquence, un bilan offensif limité face à l'armada barcelonaise.

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte à avril 2026, lorsque Barcelone s'était imposé 2-0 sur la pelouse de Getafe en LaLiga. Sur les cinq derniers duels recensés, le FC Barcelone domine nettement avec trois victoires, un nul et une seule défaite évitée. Les Catalans ont inscrit 10 buts pour 2 encaissés sur l'ensemble de ces rencontres, un écart qui illustre la supériorité historique récente des Blaugrana dans ce duel.

En LaLiga, le FC Barcelone occupe la première place du classement, tandis que Getafe pointe à la onzième position. L'écart entre les deux formations reflète la différence de trajectoire des deux clubs en ce début de saison.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.