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Où voir FC Barcelone vs Deportivo Alaves en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
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Comment regarder le match de LaLiga entre FC Barcelone et Deportivo Alavesen direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

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FC Barcelone vs Deportivo Alaves : heure du coup d'envoi

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LaLiga - Journée 11
Spotify Camp Nou

Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Deportivo Alaves débutera à 31 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Le match entre le FC Barcelone et le Deportivo Alavés est diffusé en direct sur les chaînes et plateformes listées ci-dessous.

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Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Avant-match

FC Barcelone vs Deportivo Alaves Équipes probables

4-2-3-1
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Formation
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
3-5-2
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiA. BaldeA. BaldeRodriRodriPedriPedriA. GordonA. GordonL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRaphinhaRaphinhaA. SiveraA. SiveraN. TenagliaN. Tenagliateam-logoV. KoskiN. ValentiniN. ValentiniP. IbanezP. IbanezC. AlenaC. AlenaA. BlancoA. BlancoA. PerezA. PerezA. RebbachA. RebbachL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. Martinez
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
4-2-3-1
FC Barcelone

Onze de départ

Deportivo Alaves

Entraineur

  • H. Flick
  • Q. Sanchez Flores

Du côté barcelonais, Hansi Flick doit gérer une vague de blessures qui frappe particulièrement le secteur défensif. Eric Garcia, Jules Koundé et Andreas Christensen sont tous indisponibles, auxquels s'ajoutent Roony Bardghji, Dani Olmo et Xavi Espart. Le onze probable alignerait Joan Garcia dans les buts, avec Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi et Alejandro Balde en défense, Rodri et Pedri au milieu, et un quatuor offensif composé d'Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin Lopez et Raphinha.

Pour le Deportivo Alavés, Quique Sanchez Flores devra se passer de Facundo Garces et Mikel Rodriguez, blessés. La composition probable voit Antonio Sivera dans les buts, une défense à quatre avec Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini et Pablo Ibanez, un milieu à trois avec Carles Alena, Antonio Blanco et Angel Perez, et un trio offensif formé d'Abderrahman Rebbach, Lucas Boye et Antonio Martinez.

BAR

BAR - Forme

GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
But marqué (encaissé)
15/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ALA

ALA - Forme

VAL
D0-1
ATH
N0-0
ATM
D1-2
CEL
D2-1
MAL
N1-1
But marqué (encaissé)
3/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le FC Barcelone présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Après avoir dominé Getafe trois buts à zéro et écrasé Galatasaray quatre buts à un en Ligue des champions, les Catalans ont subi deux revers douloureux : une défaite deux buts à quatre contre le PSG en coupe d'Europe, puis une courte défaite un but à deux face au Real Madrid en championnat. Sur ces cinq matchs, Barcelone a inscrit quinze buts et en a encaissé cinq.

Alavés, de son côté, n'a remporté aucun de ses quatre derniers matchs de Liga, avec deux défaites et deux nuls. La formation basque a perdu contre Celta Vigo sur le score d'un but à deux et contre l'Atlético Madrid un but à deux, avant de partager les points avec Malaga sur le score d'un but partout lors de son dernier déplacement. Au total sur cinq matchs, Alavés a marqué quatre buts et en a concédé six.

Face à face

FC BarceloneNulDeportivo Alaves
4
0
1
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
0
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FDM
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
10Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 13 mai 2026, lorsqu'Alavés s'était imposé un but à zéro à domicile contre Barcelone en LaLiga. Avant cela, les Catalans avaient dominé les trois rencontres précédentes, s'imposant notamment trois buts à un au Camp Nou en novembre 2025 et trois buts à zéro à Vitoria en octobre 2024. Sur les cinq dernières confrontations, Barcelone s'est imposé à trois reprises contre une victoire pour Alavés, avec un match également remporté par les Blaugrana en février 2025.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
109014011+2927
D
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
V
V
V
D
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
106221614+220
N
D
V
N
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
D
6
FC SévilleFC SévilleSEV
105231616017
V
D
N
D
V
7
VillarrealVillarrealVIL
113441514+113
N
V
N
D
V
8
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
N
D
D
N
D
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
D
N
N
N
10
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
N
V
N
V
N
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
D
N
D
N
D
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
D
V
D
N
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
D
N
D
D
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
D
V
N
N
D
15
ElcheElcheELC
102441417-310
V
N
N
V
D
16
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
112361214-29
N
D
D
N
D
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
D
N
N
V
D
18
GetafeGetafeGET
10235515-109
D
N
D
V
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
10136717-106
D
N
N
D
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
N
D
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En LaLiga, le FC Barcelone occupe la tête du classement, mais avec une avance réduite après ses récents faux pas. Alavés pointe à la septième place, dans un groupe compact où chaque résultat compte pour les ambitions européennes.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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