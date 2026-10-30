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FC Barcelone vs Deportivo Alaves : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 11 31 oct. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Deportivo Alaves débutera à 31 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Le match entre le FC Barcelone et le Deportivo Alavés est diffusé en direct sur les chaînes et plateformes listées ci-dessous.

Comment voir la diffusion française depuis l'étranger ?

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Avant-match

Du côté barcelonais, Hansi Flick doit gérer une vague de blessures qui frappe particulièrement le secteur défensif. Eric Garcia, Jules Koundé et Andreas Christensen sont tous indisponibles, auxquels s'ajoutent Roony Bardghji, Dani Olmo et Xavi Espart. Le onze probable alignerait Joan Garcia dans les buts, avec Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi et Alejandro Balde en défense, Rodri et Pedri au milieu, et un quatuor offensif composé d'Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin Lopez et Raphinha.

Pour le Deportivo Alavés, Quique Sanchez Flores devra se passer de Facundo Garces et Mikel Rodriguez, blessés. La composition probable voit Antonio Sivera dans les buts, une défense à quatre avec Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini et Pablo Ibanez, un milieu à trois avec Carles Alena, Antonio Blanco et Angel Perez, et un trio offensif formé d'Abderrahman Rebbach, Lucas Boye et Antonio Martinez.

Le FC Barcelone présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Après avoir dominé Getafe trois buts à zéro et écrasé Galatasaray quatre buts à un en Ligue des champions, les Catalans ont subi deux revers douloureux : une défaite deux buts à quatre contre le PSG en coupe d'Europe, puis une courte défaite un but à deux face au Real Madrid en championnat. Sur ces cinq matchs, Barcelone a inscrit quinze buts et en a encaissé cinq.

Alavés, de son côté, n'a remporté aucun de ses quatre derniers matchs de Liga, avec deux défaites et deux nuls. La formation basque a perdu contre Celta Vigo sur le score d'un but à deux et contre l'Atlético Madrid un but à deux, avant de partager les points avec Malaga sur le score d'un but partout lors de son dernier déplacement. Au total sur cinq matchs, Alavés a marqué quatre buts et en a concédé six.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 13 mai 2026, lorsqu'Alavés s'était imposé un but à zéro à domicile contre Barcelone en LaLiga. Avant cela, les Catalans avaient dominé les trois rencontres précédentes, s'imposant notamment trois buts à un au Camp Nou en novembre 2025 et trois buts à zéro à Vitoria en octobre 2024. Sur les cinq dernières confrontations, Barcelone s'est imposé à trois reprises contre une victoire pour Alavés, avec un match également remporté par les Blaugrana en février 2025.

En LaLiga, le FC Barcelone occupe la tête du classement, mais avec une avance réduite après ses récents faux pas. Alavés pointe à la septième place, dans un groupe compact où chaque résultat compte pour les ambitions européennes.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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