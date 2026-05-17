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Les options de chaîne TV et de live stream pour suivre FC Barcelone - Bétis Séville sont disponibles ci-dessous. Le match est diffusé sur BeIN SPORTS 3, accessible via l'offre Pass Sport de RMC Sport. Vous pouvez également suivre la rencontre en streaming sur beIN SPORTS CONNECT. Les abonnés Freebox peuvent vérifier la disponibilité du match sur Free, tandis que les abonnés Canal+ retrouveront le match sur myCANAL.

Si vous voyagez à l'étranger au moment du match, un réseau privé virtuel (VPN) vous permet d'accéder aux services de streaming habituellement restreints à la France et de suivre la rencontre comme si vous étiez chez vous.

Comment regarder FC Barcelone contre Bétis Séville avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

FC Barcelone vs Bétis Séville : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Bétis Séville débutera à 17 mai 2026, 21:15.





Du côté du FC Barcelone, Lamine Yamal et J. Torrents sont absents sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable aligné par Hansi Flick devrait être le suivant : J. Garcia ; J. Cancelo, P. Cubarsi, E. Garcia, G. Martin ; M. Rashford, F. Lopez, Gavi, Pedri ; Raphinha, F. Torres.

Pour le Bétis Séville, M. Bartra et A. Ortiz sont indisponibles sur blessure. D. Llorente et J. Hernandez sont quant à eux suspendus. Le onze probable côté andalou devrait être composé de : P. Lopez ; Natan, V. Gomez, H. Bellerin, Ricardo Rodríguez ; P. Fornals, A. Ezzalzouli, S. Altimira, A. Fidalgo, M. Roca ; C. Bakambu. Des mises à jour seront apportées si nécessaire à l'approche du coup d'envoi.

Sur leurs cinq derniers matchs de LaLiga, le FC Barcelone affiche un bilan de quatre victoires pour une défaite. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-0 contre Deportivo Alaves le 13 mai. Avant cela, les Catalans avaient remporté quatre rencontres consécutives, dont un succès 2-0 face au Real Madrid. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Barcelone a inscrit six buts et en a concédé trois.

Le Bétis Séville présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite lors de leurs cinq derniers matchs. La dernière rencontre a vu les Verdiblancos s'imposer 2-1 contre Elche le 12 mai. Ils ont également tenu en échec le Real Madrid sur le score de 1-1 et se sont imposés 3-0 face à Real Oviedo. Le Bétis a marqué neuf buts et en a encaissé cinq sur cette période.





La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 6 décembre 2025, lorsque le Bétis Séville recevait Barcelone en LaLiga : les Catalans s'étaient imposés 5-3 dans un match spectaculaire. En remontant aux cinq dernières rencontres, Barcelone domine nettement avec quatre victoires pour un nul, inscrivant au passage 17 buts contre 9 encaissés. Le seul match sans vainqueur date d'avril 2025, avec un partage 1-1 au Camp Nou.





En LaLiga, le FC Barcelone occupe la première place du classement et a déjà décroché le titre de champion. Le Bétis Séville pointe à la cinquième position, dans la course aux places européennes lors de cette dernière ligne droite de la saison.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.