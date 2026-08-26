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FC Barcelone vs Athletic Bilbao : tout sur les équipes, diffusion en direct, chaînes TV, streaming et heure du coup d'envoi

FC Barcelone vs Athletic Bilbao
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Athletic Bilbao
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Trouvez ici toutes les infos dont vous avez besoin pour regarder le match de Liga espagnole entre le Barça et l'Athletic Bilbao.

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Où regarder FC Barcelone contre Athletic Bilbao

FC Barcelone vs Athletic Bilbao est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options de diffusion disponibles pour suivre ce match de LaLiga.

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Comment regarder le match à l'étranger avec un VPN

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FC Barcelone vs Athletic Bilbao : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Athletic Bilbao débutera à 27 août 2026, 21:00.

FC Barcelone vs Athletic Bilbao Équipes probables

4-2-3-1
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Formation
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
4-2-3-1
1J. Garcia5P. Cubarsi18G. Martin24E. Garcia2J. Cancelo22M. Bernal10L. Yamal8Pedri7F. Lopez17A. Gordon11Raphinha1U. Simon7A. Berenguer4A. Paredes5Y. Alvarez12J. Areso9I. Williams8O. Sancet28P. Canales18M. Jauregizar10N. Williams11G. Guruzeta
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
4-2-3-1
FC Barcelone

Onze de départ

Athletic Bilbao

Entraineur

  • H. Flick
  • E. Terzic

La rencontre

Du côté barcelonais, Hans-Dieter Flick devra se passer de Roony Bardghji et Frenkie de Jong, tous deux blessés. Le onze probable aligné par le technicien allemand comprend Joan Garcia dans les buts, une défense composée de Pau Cubarsi, Gerard Martin, Eric Garcia et Joao Cancelo, avec Marc Bernal au milieu, et un secteur offensif associant Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Anthony Gordon et Raphinha.

Edin Terzic sera privé d'Unai Eguiluz, Daniel Vivian et Benat Prados sur blessure, tandis que Yuri Berchiche est suspendu. Le onze probable côté Athletic s'articule autour d'Unai Simon dans les buts, avec Alex Berenguer, Aitor Paredes, Yeray Alvarez et Jesus Areso en défense, et un milieu-attaque composé d'Inaki Williams, Oihan Sancet, Peio Canales, Mikel Jauregizar, Nico Williams et Gorka Guruzeta. Des mises à jour seront apportées si nécessaire à l'approche du coup d'envoi.

BAR

BAR - Forme

NFO
V0-1
UDI
D1-0
BAS
V2-5
AHL
V2-1
ELC
V0-5
But marqué (encaissé)
13/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ATH

ATH - Forme

BUR
V0-3
OM
D3-1
ATA
D1-0
RZA
D3-1
SEV
D1-3
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le FC Barcelone affiche un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le succès le plus récent, une victoire 5-0 contre Elche en LaLiga le 23 août, illustre la puissance offensive du groupe. Les Catalans ont également battu Al Ahly SC 2-1 et Basel 5-2 lors de matches de préparation, pour un total de dix buts marqués et deux concédés sur les quatre victoires. La seule défaite de cette série remonte à un revers 1-0 contre Udinese en match amical.

L'Athletic Bilbao présente un bilan bien moins flatteur, avec une seule victoire pour quatre défaites. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-3 à domicile contre le FC Séville en LaLiga le 22 août. Les Basques ont également perdu 3-1 contre le Real Saragosse, 1-0 contre l'Atalanta et 3-1 contre Marseille en préparation. Leur seul succès est venu contre Burgos lors d'un match amical, sur le score de 3-0. Sur l'ensemble de ces cinq matches, Bilbao a inscrit six buts et en a concédé huit.

Face à face

FC BarceloneNulAthletic Bilbao
5
0
0
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
Super Coupe
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
5
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
4
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FDM
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
Super Coupe
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
15Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu le 7 mars 2026 en LaLiga, avec une victoire 1-0 du FC Barcelone à San Mamés. Avant cela, Barcelone avait écrasé l'Athletic 5-0 en Super Coupe le 7 janvier 2026, puis 4-0 en LaLiga le 22 novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, le FC Barcelone s'est imposé à quatre reprises, avec une seule victoire pour l'Athletic Bilbao, le tout sans la moindre défaite barcelonaise dans cette série.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
2
FC SévilleFC SévilleSEV
220052+36
V
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220020+26
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
N
V
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
N
V
6
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110050+53
V
7
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
210142+23
D
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
N
N
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
N
N
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
N
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
N
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
N
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
N
D
15
FC ValenceFC ValenceVAL
201101-11
D
N
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
N
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
N
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
N
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En la Liga espagnole 2026-27, le FC Barcelone occupe la cinquième place du classement, tandis que l'Athletic Bilbao pointe à la vingtième et dernière position après la première journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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