FC Barcelone vs Athletic Bilbao : tout sur les équipes, diffusion en direct, chaînes TV, streaming et heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 1 27 août 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Où regarder FC Barcelone contre Athletic Bilbao

FC Barcelone vs Athletic Bilbao est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options de diffusion disponibles pour suivre ce match de LaLiga.

Comment regarder le match à l'étranger avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

FC Barcelone vs Athletic Bilbao : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 1 27 août 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Athletic Bilbao débutera à 27 août 2026, 21:00.

La rencontre

Du côté barcelonais, Hans-Dieter Flick devra se passer de Roony Bardghji et Frenkie de Jong, tous deux blessés. Le onze probable aligné par le technicien allemand comprend Joan Garcia dans les buts, une défense composée de Pau Cubarsi, Gerard Martin, Eric Garcia et Joao Cancelo, avec Marc Bernal au milieu, et un secteur offensif associant Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Anthony Gordon et Raphinha.

Edin Terzic sera privé d'Unai Eguiluz, Daniel Vivian et Benat Prados sur blessure, tandis que Yuri Berchiche est suspendu. Le onze probable côté Athletic s'articule autour d'Unai Simon dans les buts, avec Alex Berenguer, Aitor Paredes, Yeray Alvarez et Jesus Areso en défense, et un milieu-attaque composé d'Inaki Williams, Oihan Sancet, Peio Canales, Mikel Jauregizar, Nico Williams et Gorka Guruzeta. Des mises à jour seront apportées si nécessaire à l'approche du coup d'envoi.

Le FC Barcelone affiche un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le succès le plus récent, une victoire 5-0 contre Elche en LaLiga le 23 août, illustre la puissance offensive du groupe. Les Catalans ont également battu Al Ahly SC 2-1 et Basel 5-2 lors de matches de préparation, pour un total de dix buts marqués et deux concédés sur les quatre victoires. La seule défaite de cette série remonte à un revers 1-0 contre Udinese en match amical.

L'Athletic Bilbao présente un bilan bien moins flatteur, avec une seule victoire pour quatre défaites. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-3 à domicile contre le FC Séville en LaLiga le 22 août. Les Basques ont également perdu 3-1 contre le Real Saragosse, 1-0 contre l'Atalanta et 3-1 contre Marseille en préparation. Leur seul succès est venu contre Burgos lors d'un match amical, sur le score de 3-0. Sur l'ensemble de ces cinq matches, Bilbao a inscrit six buts et en a concédé huit.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu le 7 mars 2026 en LaLiga, avec une victoire 1-0 du FC Barcelone à San Mamés. Avant cela, Barcelone avait écrasé l'Athletic 5-0 en Super Coupe le 7 janvier 2026, puis 4-0 en LaLiga le 22 novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, le FC Barcelone s'est imposé à quatre reprises, avec une seule victoire pour l'Athletic Bilbao, le tout sans la moindre défaite barcelonaise dans cette série.

En la Liga espagnole 2026-27, le FC Barcelone occupe la cinquième place du classement, tandis que l'Athletic Bilbao pointe à la vingtième et dernière position après la première journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.