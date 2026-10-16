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Everton vs Chelsea: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Everton vs Chelsea
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Comment regarder le match de Premier League entre Everton et Chelsea, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Premier League - Journée 7
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Comment regarder Everton contre Chelsea avec un VPN

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Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une cl-eeonnexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Everton vs Chelsea : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 7
Hill Dickinson Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Everton et Chelsea débutera à 17 oct. 2026, 13:30.

Everton vs Chelsea Équipes probables

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
page.match.formation.title
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordM. KeaneM. KeaneA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. GarnerJ. GarnerJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryE. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillM. LacroixM. LacroixJ. AcheampongJ. AcheampongJ. HendersonJ. HendersonM. CaicedoM. CaicedoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Everton

Onze de départ

Chelsea

Entraineur

  • D. Moyes
  • X. Alonso

Du côté d'Everton, David Moyes devrait aligner un onze comprenant Jordan Pickford dans les buts, une défense composée de Michael Keane, Ainsley Maitland-Niles, Jarrad Branthwaite et James Tarkowski, avec James Garner, Jack Grealish, Harrison Armstrong et Kiernan Dewsbury-Hall au milieu. Brennan Johnson et Thierno Barry sont attendus en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe des Toffees.

Chelsea devrait s'appuyer sur Emiliano Martinez dans les cages, avec une défense formée de Levi Colwill, Maxence Lacroix et Josh Acheampong. Jordan Henderson et Moises Caicedo sont annoncés dans l'entrejeu, aux côtés de Morgan Rogers, Cole Palmer et Pep Chavarria. Pedro Neto et Joao Pedro complètent le onze probable en attaque. Reece James et Jamie Gittens sont tous deux indisponibles en raison de blessures.

EVE

EVE - Forme

MUN
N2-2
TOT
N0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
N2-2
But marqué (encaissé)
6/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
CHE

CHE - Forme

ARS
D2-1
LEE
V6-3
HUL
N2-2
BRE
D3-0
BOU
V5-1
But marqué (encaissé)
14/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Everton présente un bilan de deux victoires, trois nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Toffees ont concédé le nul lors de leur dernier match de Premier League face à Hull City sur le score de 2-2. Parmi les résultats notables, une victoire 1-0 contre Ipswich et un nul sans but face à Tottenham illustrent la solidité défensive de l'équipe, même si la production offensive reste limitée. Sur l'ensemble des cinq rencontres, Everton a inscrit six buts et en a concédé quatre.

Chelsea affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La victoire 5-1 contre Bournemouth constitue le résultat le plus récent et le plus convaincant des Blues. Auparavant, Chelsea avait subi une lourde défaite 3-0 face à Brentford en Premier League, avant de s'imposer 6-3 contre Leeds en Carabao Cup. Sur ces cinq matchs, l'équipe d'Xabi Alonso a marqué seize buts et en a encaissé dix, ce qui traduit une attaque prolifique mais une défense perfectible.

Face à face

EvertonNulChelsea
1
1
3
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
3Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est jouée le 21 mars 2026 à Liverpool, avec une victoire d'Everton 3-0 face à Chelsea. Sur les cinq derniers affrontements en Premier League, Everton compte deux victoires, Chelsea deux victoires et un match nul. Ces cinq rencontres ont produit un total de quinze buts, avec notamment un succès retentissant de Chelsea 6-0 à domicile en avril 2024.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
N
D
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
N
V
N
N
N
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
N
V
N
N
N
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
D
N
D
V
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
N
V
N
N
8
HullHullHUL
623186+29
N
D
N
N
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
D
V
N
V
N
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
D
V
D
N
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
N
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
N
N
D
N
V
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
N
V
D
N
D
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
N
V
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
N
N
N
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Everton occupe la cinquième place et Chelsea la sixième, ce qui fait de cette rencontre un duel direct entre deux équipes qui se disputent le même espace dans la première moitié du classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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