A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Ce match est diffusé en direct sur Canal+, Canal+ Foot et myCANAL. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Everton contre Chelsea avec un VPN

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Everton vs Chelsea : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Everton et Chelsea débutera à 17 oct. 2026, 13:30.

Du côté d'Everton, David Moyes devrait aligner un onze comprenant Jordan Pickford dans les buts, une défense composée de Michael Keane, Ainsley Maitland-Niles, Jarrad Branthwaite et James Tarkowski, avec James Garner, Jack Grealish, Harrison Armstrong et Kiernan Dewsbury-Hall au milieu. Brennan Johnson et Thierno Barry sont attendus en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe des Toffees.

Chelsea devrait s'appuyer sur Emiliano Martinez dans les cages, avec une défense formée de Levi Colwill, Maxence Lacroix et Josh Acheampong. Jordan Henderson et Moises Caicedo sont annoncés dans l'entrejeu, aux côtés de Morgan Rogers, Cole Palmer et Pep Chavarria. Pedro Neto et Joao Pedro complètent le onze probable en attaque. Reece James et Jamie Gittens sont tous deux indisponibles en raison de blessures.

Everton présente un bilan de deux victoires, trois nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Toffees ont concédé le nul lors de leur dernier match de Premier League face à Hull City sur le score de 2-2. Parmi les résultats notables, une victoire 1-0 contre Ipswich et un nul sans but face à Tottenham illustrent la solidité défensive de l'équipe, même si la production offensive reste limitée. Sur l'ensemble des cinq rencontres, Everton a inscrit six buts et en a concédé quatre.

Chelsea affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La victoire 5-1 contre Bournemouth constitue le résultat le plus récent et le plus convaincant des Blues. Auparavant, Chelsea avait subi une lourde défaite 3-0 face à Brentford en Premier League, avant de s'imposer 6-3 contre Leeds en Carabao Cup. Sur ces cinq matchs, l'équipe d'Xabi Alonso a marqué seize buts et en a encaissé dix, ce qui traduit une attaque prolifique mais une défense perfectible.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est jouée le 21 mars 2026 à Liverpool, avec une victoire d'Everton 3-0 face à Chelsea. Sur les cinq derniers affrontements en Premier League, Everton compte deux victoires, Chelsea deux victoires et un match nul. Ces cinq rencontres ont produit un total de quinze buts, avec notamment un succès retentissant de Chelsea 6-0 à domicile en avril 2024.

En Premier League, Everton occupe la cinquième place et Chelsea la sixième, ce qui fait de cette rencontre un duel direct entre deux équipes qui se disputent le même espace dans la première moitié du classement.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.