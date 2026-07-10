A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Quarts de finale Los Angeles Stadium

Le quart de finale Espagne - Belgique est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour regarder le match en direct à la télévision ou en streaming live.

Comment regarder Espagne contre Belgique avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Espagne vs Belgique : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Quarts de finale Los Angeles Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Espagne et Belgique débutera à 10 juil. 2026, 21:00.

Du côté de l'Espagne, Luis de la Fuente ne déplore aucune blessure ni suspension déclarée dans son effectif. Aucun onze de départ n'a été officiellement confirmé à ce stade. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

La Belgique de Rudi Garcia doit en revanche composer avec une absence majeure : Amadou Onana est forfait pour le reste du tournoi après sa blessure au genou contractée lors du huitième de finale face aux États-Unis. Zeno Debast devra également passer un test d'aptitude physique avant le match. Aucun onze probable n'a été officiellement communiqué ; les informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 24 A. Onana

L'Espagne affiche un bilan de quatre victoires et un match nul sur ses cinq dernières sorties, toutes disputées dans ce Mondial 2026. La Roja n'a encaissé aucun but sur l'ensemble de cette série, pour huit buts marqués. La victoire la plus récente, 1-0 face au Portugal en huitième de finale, a été acquise sur un but de Merino dans le temps additionnel. Plus tôt dans le tournoi, l'Espagne avait notamment écrasé l'Arabie saoudite 4-0 et l'Autriche 3-0, avec un seul faux pas : un match nul 0-0 contre le Cap-Vert en phase de groupes.

La Belgique présente trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs, également tous dans cette Coupe du monde. Les Diables Rouges ont inscrit 13 buts et en ont concédé quatre sur cette période. Leur dernière sortie, le 4-1 contre les États-Unis, constitue leur performance la plus aboutie du tournoi. Ils avaient auparavant battu le Sénégal 3-2 après prolongations et écrasé la Nouvelle-Zélande 5-1, leurs deux nuls initiaux face à l'Iran (0-0) et l'Égypte (1-1) semblant désormais loin derrière.

La rencontre la plus récente entre les deux sélections dans les données disponibles remonte à septembre 2016 : un match amical disputé à Bruxelles, remporté 2-0 par l'Espagne. Avant cela, la Roja avait infligé une correction 5-0 à la Belgique lors des qualifications pour la Coupe du monde 2010, après un succès 2-1 en Belgique en octobre 2008. Sur les cinq confrontations répertoriées, l'Espagne s'est imposée à chaque fois, inscrivant 11 buts et n'en concédant qu'un seul.

La Belgique a terminé en tête du Groupe G, tandis que l'Espagne a remporté le Groupe H. Les deux équipes arrivent donc en quart de finale en tant que premières de leur poule respective.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.