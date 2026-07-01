A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale San Francisco Bay Area Stadium

Le match États-Unis - Bosnie-Herzégovine est diffusé en France sur beIN SPORTS 1 et en streaming via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder la rencontre en direct.

Comment regarder États-Unis contre Bosnie-Herzégovine avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

États-Unis vs Bosnie-Herzégovine : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale San Francisco Bay Area Stadium

Le match d'aujourd'hui entre États-Unis et Bosnie-Herzégovine débutera à 2 juil. 2026, 02:00.

Mauricio Pochettino devrait aligner le onze suivant : Freese ; Freeman, Richards, Ream, Robinson ; McKennie, Adams, Tillman ; Dest, Pulisic ; Balogun. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le camp américain à ce stade, et les informations seront mises à jour si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Du côté bosnien, Sergej Barbarez devrait s'appuyer sur : Vasilj ; Kolasinac, Muharemovic, Dedic, Katic ; Basic, Tahirovic, Bajraktarevic, Alajbegovic ; Dzeko, Demirovic. Aucune absence n'est officiellement confirmée dans le groupe de la Bosnie-Herzégovine.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 15 C. Roldan

22 M. McKenzie Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Les États-Unis affichent trois victoires et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est une défaite 3-2 face à la Turquie en phase de groupes, qui a mis fin à leur série positive dans le tournoi. Avant cela, ils avaient battu l'Australie 2-0 et écrasé le Paraguay 4-1 lors de leurs deux premières sorties mondialistes. En matchs amicaux de préparation, ils ont perdu 2-1 contre l'Allemagne mais avaient dominé le Sénégal 3-2. Sur ces cinq rencontres, les Américains ont inscrit 12 buts et en ont encaissé 9, un bilan offensif solide mais assorti d'une fragilité défensive réelle.

La Bosnie-Herzégovine présente un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur la même période. Leur meilleure performance récente est la victoire 3-1 contre le Qatar le 24 juin, qui leur a assuré la qualification. La lourde défaite 4-1 concédée face à la Suisse reste leur plus mauvais résultat. Ils ont partagé les points avec le Canada (1-1) et le Panama (1-1), et ont tenu le zéro face à la Macédoine du Nord (0-0). Au total, les Zmajevi ont marqué 6 buts et en ont concédé 7 sur cette séquence.

La dernière confrontation entre les deux sélections remonte au 19 décembre 2021, lors d'un match amical remporté par les États-Unis sur le score de 1-0. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 0-0 en janvier 2018. La rencontre la plus ancienne de ce bilan, jouée le 14 août 2013, avait vu les États-Unis s'imposer 4-3 en déplacement en Bosnie-Herzégovine. Sur les trois matchs recensés, les Américains comptent deux victoires et un nul, avec cinq buts marqués contre trois encaissés.

Les États-Unis ont terminé premiers du Groupe D, tandis que la Bosnie-Herzégovine a fini troisième du Groupe B pour se qualifier parmi les meilleures équipes classées à cette position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.