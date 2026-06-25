A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. E New York/New Jersey Stadium

Le match Équateur - Allemagne est diffusé en France sur M6 et M6+, ainsi qu'en streaming sur 6play, Molotov, myCANAL et beIN SPORTS CONNECT. Les options de diffusion TV et de streaming en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder Équateur contre Allemagne avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Équateur vs Allemagne : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. E New York/New Jersey Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Équateur et Allemagne débutera à 25 juin 2026, 22:00.

Sebastián Beccacece n'a aucune absence à déplorer avant ce match. Son onze probable s'articule autour d'Hernan Galindez dans les buts, d'une défense à trois composée de Piero Hincapie, Willian Pacho et Joel Ordonez, et d'un milieu de terrain avec Moises Caicedo et Alan Franco dans l'axe, Pedro Vite en soutien, et Pervis Estupinan et John Yeboah dans les couloirs. Enner Valencia et Gonzalo Plata forment la paire offensive.

Julian Nagelsmann doit en revanche faire sans Nico Schlotterbeck, forfait pour le reste du tournoi en raison d'une blessure aux ligaments de la cheville. L'onze probable voit Oliver Baumann dans les buts, Joshua Kimmich, Jonathan Tah et Antonio Rüdiger en défense, David Raum, Jamie Leweling, Leon Goretzka, Angelo Stiller et Nadiem Amiri au milieu, et Maximilian Beier associé à Deniz Undav en attaque.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 15 N. Schlotterbeck

L'Équateur présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. La rencontre la plus récente est ce nul 0-0 face à Curaçao le 21 juin en Coupe du monde, qui fait suite à une défaite 1-0 contre la Côte d'Ivoire à l'ouverture du tournoi. En amont de la compétition, La Tri avait battu le Guatemala 3-0 et l'Arabie saoudite 2-1 lors de matchs amicaux. Au total sur ces cinq matchs, l'Équateur a marqué six buts et en a concédé deux.

L'Allemagne affiche un bilan parfait : cinq victoires en cinq matchs. La Mannschaft a battu la Côte d'Ivoire 2-1 le 20 juin, puis Curaçao 7-1 lors de la première journée de la Coupe du monde. En préparation, les Allemands avaient dominé les États-Unis 2-1, la Finlande 4-0 et le Ghana 2-1. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Nagelsmann et ses joueurs ont inscrit 16 buts et n'en ont encaissé que trois, avec une clean sheet à leur actif.

ECU Derniers matches ALM 0 0 Nul 2 Victoires Équateur 2 - 4 Allemagne

Équateur 0 - 3 Allemagne 2 Buts marqués 7 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux nations se sont affrontées à deux reprises dans les données disponibles, et l'Allemagne s'est imposée à chaque fois. La rencontre la plus récente remonte au 29 mai 2013, lors d'un match amical remporté 4-2 par l'Allemagne. Avant cela, les deux équipes s'étaient croisées lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2006, le 20 juin, avec une victoire allemande 3-0. Au total sur ces deux confrontations, l'Allemagne a marqué sept buts et en a concédé deux.

Dans le Groupe E, l'Allemagne occupe la première place du classement, tandis que l'Équateur pointe à la troisième position avant cette dernière journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.