A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 8 9 oct. 2026 - 14:00 Stade Marcel-Tribut

Ce match de Ligue 2 entre Dunkerque et Annecy FC est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Dunkerque contre Annecy FC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Dunkerque vs Annecy FC : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 8 9 oct. 2026 - 14:00 Stade Marcel-Tribut

Le match d'aujourd'hui entre Dunkerque et Annecy FC débutera à 9 oct. 2026, 20:00.

Du côté de Dunkerque, Albert Sanchez est aux commandes. Aucune composition probable, blessure ni suspension n'est confirmée pour le moment dans le camp nordiste. Les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Annecy FC, Laurent Guyot prépare son groupe pour ce déplacement. De la même façon, aucun absent ni titulaire pressenti n'est communiqué officiellement à ce stade. Des précisions seront apportées dès que disponibles.

Sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, Dunkerque affiche un bilan d'une victoire, un match nul et trois défaites. Leur résultat le plus récent est une défaite 0-4 face à RAAL La Louvière dans un match amical, après une défaite 2-0 concédée à Pau en Ligue 2. La seule victoire sur cette période reste le succès 2-1 contre Saint-Étienne en championnat. Les Nordistes ont inscrit cinq buts et en ont encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Annecy FC présente un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites sur la même période. Les Savoyards ont battu Servette 2-1 en amical lors de leur dernier match, après une défaite 1-2 face à Dijon en Ligue 2. Leur victoire à Grenoble (1-2) et le nul contre Metz (1-1) illustrent une équipe capable de tenir ses positions, même si la régularité n'est pas encore au rendez-vous.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs date du 31 janvier 2026, avec une victoire d'Annecy FC 1-0 sur la pelouse de Dunkerque en Ligue 2. Sur les cinq derniers matchs entre ces équipes, Annecy s'impose nettement avec trois victoires et un match nul, contre une seule défaite. Dunkerque n'a pas réussi à s'imposer lors des deux dernières réceptions d'Annecy à domicile, ayant concédé 0-2 en août 2024 puis 0-1 en janvier 2026.

En Ligue 2, Dunkerque pointe à la douzième place, une position de milieu de tableau qui traduit une saison sans réelle dynamique pour l'instant. Annecy FC occupe la septième place, ce qui en fait l'équipe la mieux classée de cette affiche et l'une des formations qui lorgne sur le haut du classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.